MARTES 6 DE NOVIEMBRE DE 2018

CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 8 de noviembvre se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necsidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudasmencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989. Tel. 423574. Muchas gracias! v.8.11. SOC. DE FOMENTO LOMAS DE RIO LUJAN 32º ANIVERSARIO SABADO 10 DE NOVIEMBRE 21 HS CENA SHOW Matambre con rusa-Pollo-Lechón-Ensalada-Helado-Brindis con torta. (No incluye bebidas). Animación Richard Santos. Valor: Mayores $ 350. De 6 a 12 años: $ 200. De 0 a 6 Años: gratis. Tel. 03489-498285. v.8.11. GRUPO ESPERANZA CONVOCATORIA Grupo Esperanza Asociación Civil. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria La comisión Directiva de Grupo Esperanza Asociación Civil convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 5 de diciembre de 2018 en la sede social Buenos Aires Nº 205 Campana Bs As. a las 18.30 hs a efectos de tratar el siguiente orden del Día: 1-Designación de dos asociados para firmar el acta. 2-Consideración de la memoria, estados contables cuadros y anexos e informe de la comisión revisora de cuentas correspondientes al ejercicio Nº 13 finalizado el 30 de setiembre de 2018. Norma Marquesate Presidente. Carla Rodriguez Secretaria. v.10.11. FRASE DEL DIA Si se hubiera de definir la democracia podría hacerse diciendo que es la sociedad en la cual no sólo es permitido, sino exigido, el ser persona. María Zambrano (1904-1991) Filósofa y ensayista española. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 10 de noviembre a partir de las 22.30 hs llegan en vivo desde Santa Fe "LA REVANCHA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional Baile de la Familia. Los esperamos para que juntos pasemos otra de las nboches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Entradas super populares. Boletería habilitada a partir de las 22.10 hs. Escucha Radio Exito 94.5 (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.10.11.