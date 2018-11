JUEVES 8 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cumpleaños

CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 8 de noviembvre se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necsidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudasmencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial Pueyrredón 989. Tel. 423574. Muchas gracias! v.8.11. SOC. DE FOMENTO LOMAS DE RIO LUJAN 32º ANIVERSARIO SABADO 10 DE NOVIEMBRE 21 HS CENA SHOW Matambre con rusa-Pollo-Lechón-Ensalada-Helado-Brindis con torta. (No incluye bebidas). Animación Richard Santos. Valor: Mayores $ 350. De 6 a 12 años: $ 200. De 0 a 6 Años: gratis. Tel. 03489-498285. v.8.11. FRASE DEL DIA "Con un poco de imaginación puedes vivir fácilmente toda tu vida en una tarde". Jean Anouilh CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 10 de noviembre a partir de las 22.30 hs llegan en vivo desde Santa Fe "LA REVANCHA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional Baile de la Familia. Los esperamos para que juntos pasemos otra de las nboches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Entradas super populares. Boletería habilitada a partir de las 22.10 hs. Escucha Radio Exito 94.5 (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.10.11. EXTRAVIO Se extravio mochila escolar a nombre de Francisco en Colon casi 9 de Julio. Gratificaré la devolución de su contenido. Llamar al 03489-15-575998. v.11.11. Entretenimiento familiar Domingo 25 - 17.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 25 de noviembre a las 17.00 horas en el Club Estrella del Este se ha de realizar una de las últimas Loterías de este año con importantes premios como siempre. Gane más de $ 8.000 en efectivo mas $ 5000 en la extra con solo abonar la entrada de $ 150 . colabore, participe y gane con Eluney . Adquiera su entrada en J.Jaures 767 . Radio Simple, Club , bailarines del Ballet o llame al 15 570418. v.25.11.