SABADO 10 DE NOVIEMBRE DE 2018

Pág. siguiente (2/3) CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 10 de noviembre a partir de las 22.30 hs llegan en vivo desde Santa Fe "LA REVANCHA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional Baile de la Familia. Los esperamos para que juntos pasemos otra de las nboches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Entradas super populares. Boletería habilitada a partir de las 22.10 hs. Escucha Radio Exito 94.5 (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.10.11. FRASE DEL DIA Un intelectual es el que dice una cosa simple de un modo complicado. Un artista es el que dice una cosa complicada de un modo simple. Charles Bukowski (1920-1994) Escritor estadounidense. Entretenimiento familiar Domingo 25 - 17.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 25 de noviembre a las 17.00 horas en el Club Estrella del Este se ha de realizar una de las últimas Loterías de este año con importantes premios como siempre. Gane más de $ 8.000 en efectivo mas $ 5000 en la extra con solo abonar la entrada de $ 150 . colabore, participe y gane con Eluney . Adquiera su entrada en J.Jaures 767 . Radio Simple, Club , bailarines del Ballet o llame al 15 570418. v.25.11. RADIOFONICAS "EL CAMPANAZO DE HUGO" FM DALE 92,3 Sabados de 11 a 13 hs. Conductor Hugo Del Teso. Hoy: Invitados: Miguel A. Tello y Joaquín Diaz Gatti guitarristas. HOMENAJE A LA TRADICION Q!uerida entidad "La Carreta" forjadora de alboradas con tus gauchos y mujeres iluminando la patria. Llenándonos de alegría con tus domas y pialadas y tus vaquillas con cuero y alguna que otra payadas. Nunca morirán los nombres de tus criollos y sus damas mientras lata un corazón en mi querida Campana. Solo una cosa te pido cuando canten tus guitarras que engalane el diapasón con el color azulgrana. Y no olvides tu nacer si la historia te reclama que tu vida comenzó desde Jacob y Chiclana. Hugo Del Teso EXTRAVIO Se extravio mochila escolar a nombre de Francisco en Colon casi 9 de Julio. Gratificaré la devolución de su contenido. Llamar al 03489-15-575998. v.11.11. AGRADECIMIENTO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO MUNICIPALIDAD DE CAMPANA Queremos agradecer públicamente a la Secretaría Desarrollo Humano, en las personas de: Dra. Cecilia Acciardi, Sr. Mariano Ortiz y a la Srta. Claudia Bermejo, quienes con su acción solidaria facilitaron mi participación representando a HAKA FITNESS CLUB en las competencias de la SUPER MONSTAR GAMES 2018 , que se realizara en la ciudad de Río de Janeiro. En este evento participaron atletas de toda América Latina que fueron seleccionados por un comité establecido a tal efecto MATÍAS JULIÁN CREMON Y FAMILIA ----- Pág. siguiente (2/3)