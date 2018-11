SABADO 17 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cumpleaños

EQUIPO "SENTIR" Sebastián Abella se suma nuevamente a un evento solidario "Todos x Flor". Será un relámpago femenino el lunes 19/11 en las instalaciones de la sociedad de fomento del Barrio La Esperanza (Dasso 393). Florencia Benítez tuvo rotura de ligamentos, cartílagos, meñiscos y necesitamos de tu ayuda así que acercate. Te esperamos AGRADECIMIENTO Quiero agradecer que todavía hay gente buena y honesta. El lunes pasado olvidé, en el carro del supermercado Carrefour del centro; mi billetera con documentación, dinero y tarjetas de crédito. Cuando ya daba todo por perdido, personal del Supermercado y de Seguridad se contactaron conmigo, más precisamente fueron a mi casa, para devolverme la billetera completa con todo en su interior. Muchísimas gracias! Teresa Montoya CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 17 de noviembre a partir de las 22.30, llega el gran show en vivo de "MARIO LUIS". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención!! Entradas super populares!! (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.17.11. FRASE DEL DIA Nadie puede darte tu libertad. Nadie puede darte tu igualdad o justicia o cualquier otra cosa. Si tú eres hombre, cógelas. Malcolm X (1925-1965) Activista político estadounidense. HALLAZGO Se encontró perrita entre las calles Candido Cabrera Rawson y Sívori. Cualquier información llamar al tel. 428345 o 431047. v.17.11. BAILAMOS ESTE DOMINGO EN SAN LORENZO Este domingo a partir de las 22 hs Gran Baile Familiar en Club SAN LORENZO (Chiclana y Jacob) SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS y EL CHINO Y LA SONORA conmotivo del feriado hasta las 4 hs. Imperdible!! v.18.11. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 25 - 17.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 25 de noviembre a las 17.00 horas en el Club Estrella del Este se ha de realizar una de las últimas Loterías de este año con importantes premios como siempre. Gane más de $ 8.000 en efectivo mas $ 5000 en la extra con solo abonar la entrada de $ 150 . colabore, participe y gane con Eluney . Adquiera su entrada en J.Jaures 767 . Radio Simple, Club , bailarines del Ballet o llame al 15 570418. v.25.11.