Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) BAILAMOS ESTE DOMINGO EN SAN LORENZO Este domingo a partir de las 22 hs Gran Baile Familiar en Club SAN LORENZO (Chiclana y Jacob) SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS y EL CHINO Y LA SONORA conmotivo del feriado hasta las 4 hs. Imperdible!! v.18.11. FRASE DEL DIA El mejor fuego no es el que se enciende rápidamente. George Eliot VICTIMAS DE TRANSITO HOMENAJE Hoy 18/11 18 hs. Plazoleta de Belgrano invitamos a familiares, amigos a todos los vecinos de campana. Sí a la Vida! ENCUENTRO MATRIMONIAL Diocesis Zarate Campana Les ofrece vivir: 44 hs Inolvidables. Es un regalo de amor para buenos matrimonios que quieren mejoar su comunicación. Es un fin de semana especial donde podrán enriquecer profundizar y renovar su relación. Festejemos el amor. "He depositado mucha de mi esperanza para el futuro en Encuentro Matrimonial" Juan Pablo II. Los invitamos a una Noche d Información el jueves 22 a las 21 hs en los salones d debajo de Catedral. Los esperamos, Para mayor información comunicarse con Cecilia y Jose Luis Tel. 03489-595719. v.22.11. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 25 - 17.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 25 de noviembre a las 17.00 horas en el Club Estrella del Este se ha de realizar una de las últimas Loterías de este año con importantes premios como siempre. Gane más de $ 8.000 en efectivo mas $ 5000 en la extra con solo abonar la entrada de $ 150 . colabore, participe y gane con Eluney . Adquiera su entrada en J.Jaures 767 . Radio Simple, Club , bailarines del Ballet o llame al 15 570418. v.25.11. ----- Pág. siguiente (2/3)