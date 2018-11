Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) Equipo Sentir Sebastian Abella nuevamente dijo presente "Todos x Flor" que necesita ser intervenida quirurgicamente realizando un relámpago femenino en el que se recaudó la suma de $14.000. Agradecemos a todos los colaboradores y a la gente que copó la sociedad de fomento La Esperanza. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 25 - 17.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 25 de noviembre a las 17.00 horas en el Club Estrella del Este se ha de realizar una de las últimas Loterías de este año con importantes premios como siempre. Gane más de $ 8.000 en efectivo mas $ 5000 en la extra con solo abonar la entrada de $ 150 . colabore, participe y gane con Eluney . Adquiera su entrada en J.Jaures 767 . Radio Simple, Club , bailarines del Ballet o llame al 15 570418. v.25.11. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 24 de noviembre a partir de las 22.30 hs., llega el gran show en vivo de "ONDA SABANERA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención entradas super populares!!! (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.24.11. FRASE DEL DIA En la naturaleza nada hay superfluo. Averroes (1126-1198) Filósofo y médico hispanoárabe. ----- Pág. siguiente (2/3)