SABADO 24 DE NOVIEMBRE DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CUMPLEAÑOS PASTOR RAMON VILLAGRA Saludo a ud por su cumpleaños de ayer viernes 23/11. En el año santo del Señor.Hna. Patricia Shuster de la fe judeo mesiánica. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 25 - 17.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 25 de noviembre a las 17.00 horas en el Club Estrella del Este se ha de realizar una de las últimas Loterías de este año con importantes premios como siempre. Gane más de $ 8.000 en efectivo mas $ 5000 en la extra con solo abonar la entrada de $ 150 . colabore, participe y gane con Eluney . Adquiera su entrada en J.Jaures 767 . Radio Simple, Club , bailarines del Ballet o llame al 15 570418. v.25.11. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 24 de noviembre a partir de las 22.30 hs., llega el gran show en vivo de "ONDA SABANERA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención entradas super populares!!! (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.24.11. RADIOFONICAS "EL CAMPANAZO DE HUGO" FM DALE 92,3 Sabados de 11 a 13 hs. Conductor Hugo Del Teso. Poema: Fanatismo Yo soy un desocupadfo de esta bendita nación mas me consuelo gritando los gles que hace el ciclón. Vos sos joven deportista honrado y de corazón a mi no me falla la vista vos sos hincha del ciclón. Viva el trabajo y el agro la justicia y la educación viva San Lorenzo de Almagro paladín del corazón. Yo soy hijo de este pueblo que me acuñó en su interior yo soy nacido en Campana y soy hincha del ciclón. Autor: Hugo Del Teso AGRADECIMIENTO La Escuela de Educación Secundaria Nº 16 expresa su profundo agradecimiento a la Fundación Nuestra Sra del Rosario en la figura de Jorge Borgoñones por el apoyo brindado en la donación de elementos necesarios para servir el almuerzo a doscientos alumnos de 8 escuelas secundarias del distrito de Campana que participaron del Encuentro y Muestra de Arte de las Escuelas secundarias con orientación en Arte del Distrito de Campana que se realizó en nuestra Escuela el pasado 26 de octubre de 2018. Dicho evento tuvo lugar por cuarto año consecutivo que incluye talleres de artes visuales y presentaciones musicales, danza, teatro y coreografías desde las 10 hs. v.24.11. ----- ----- ----- Pág. siguiente (2/3)