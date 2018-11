Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 25 - 17.00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 25 de noviembre a las 17.00 horas en el Club Estrella del Este se ha de realizar una de las últimas Loterías de este año con importantes premios como siempre. Gane más de $ 8.000 en efectivo mas $ 5000 en la extra con solo abonar la entrada de $ 150 . colabore, participe y gane con Eluney . Adquiera su entrada en J.Jaures 767 . Radio Simple, Club , bailarines del Ballet o llame al 15 570418. v.25.11. ALCOHOLICOS ANONIMOS COMUNICA A la comunidad de Campana que el mismo funciona en nueva dirección: Iglesia Catedral en Subsuelo: días martes y viernes de 19.30 a 21 hs. v.30.11. MADRES UNIDAS DE CAMPANA DESPEDIDA DEL TALLER DE TEJIDO Jueves 29/11 15 hs. Lugar: nuestra sede Capilla del Señor 781 Campana. Las esperamos!! v.29.11. CENA SHOW BAILABLE Sábado 8 - 21.30 Imperdible la ultima cena del año en el Club Estrella del Este con un menu super, entrada empanadas, plato principal napolitanas con frita de postre helado. Para bailar todo los ritmos con Armonizando, aquí es solo para gente con onda , que disfrute de la noche . Adquirí tu entrada a sólo $ 280,00 . Tel 3489570418 o en J. Jaures 767. v.7.12. ALCOHOLICOS ANONIMOS AGRADECE Al Ex Sindicato de Canillitas por su espacio físico por mas de 20 años. Atte. Los servidores. v.25.11. FRASE DEL DIA La amistad te impide resbalar al abismo. Bruce Springsteen (1949-?) Cantante estadounidense. ----- ----- ----- Pág. siguiente (2/3)