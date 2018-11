Cumpleaños

MIERCOLES 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

Pág. siguiente (2/3) MATINEE DE GALA Si querés divertirte y pasarla bien, te esperamos el viernes 30 de noviembre en la última matinée del Grupo Esperanza de19:30 a 22:30 hs. Preparamos muchas sorpresas para pasar un lindo momento con amigos, buena música y diversión. La entrada es libre y gratuita. v.31.11 ENTRETENIMIENTO FAMILIAR sábado 1 - 16.30 hs Este sábado 1 de diciembre a las 16.30 hs será la ultima lotería familiar del año que organiza el Ballet Eluney envíe Club Estrella del Este. No se lo podrá perder ya q aquí con solo abonar la entrada juega todas las vueltas donde puede ganar más de $ 8.000 y la extra de $ 4.000. Entradas anticipadas a sólo $ 150,00 en radio simple , Rawson 329, Jean Jaures 767, club, bailarines de Eluney o llame al 15 570418. v.1.12. QUIERO AGRADECER Por este medio el apoyo brindado: Liga Veteranos de Campana, a todos los equipos, delegados, a todos los jugadores y el marco público que nos acompañó, a mi club Juventud Unida, a mis jugadores, Lave Rap, Julio, Carnicería Belén, Autoservicio Alma, Carnicería Estancias del Sur, Carnicería Buby, Carlos Medina, Panadería José, Saib Muebles, Marcelo Velazquez, Papelera Bº Lubo. A mis hermanos, amigos, compañeros de trabajo, a mis hijos...Simplemente gracias a todos! CORDERA Y DELIA MADRES UNIDAS DE CAMPANA DESPEDIDA DEL TALLER DE TEJIDO Jueves 29/11 15 hs. Lugar: nuestra sede Capilla del Señor 781 Campana. Las esperamos!! v.29.11. CENA SHOW BAILABLE Sábado 8 - 21.30 Imperdible la ultima cena del año en el Club Estrella del Este con un menu super, entrada empanadas, plato principal napolitanas con papas rústicas de postre helado. Para bailar todo los ritmos con Armonizando, aquí es solo para gente con onda , que disfrute de la noche. Adquirí tu entrada a sólo $ 280,00 . Tel 3489570418 o en J. Jaures 767. v.7.12. EXTRAVIO Se ha extravbiado DNI a nombre de ISABEL CIPRIANO PASACHE. Comunicarse al tel. 03489-442324 o 15-488971. Agradec eré devolución. v.2.12. ----- El Equipo Sebastián Abella Sentir agasajó a la bicampeona de la Liga Campanense Juventud Unida... Felicitaciones Chicas!!! ----- FELICITACIONES Deportivo San Luis bicampeón 2017 y 2018. - Pipi ----- Pág. siguiente (2/3)