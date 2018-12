Cumpleaños

VIERNES 7 DE DICIEMBRE DE 2018

CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 13 de diciembre se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades,brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana,etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudasmencionadas.Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaria Parroquial, Pueyrredón989 Tel. 423574. Muchas gracias!! v.13.12. Cena Show Bailable Sábado 8 - 21.30 Imperdible la ultima cena del año en el Club Estrella del Este con un menu super, entrada empanadas, plato principal napolitanas con papas rústicas de postre helado. Para bailar todo los ritmos con Armonizando, aquí es solo para gente con onda , que disfrute de la noche. Adquirí tu entrada a sólo $ 280,00 . Tel 3489570418 o en J. Jaures 767. v.7.12. FRASE DEL DIA "La Navidad agita una varita mágica sobre el mundo, y por eso, todo es más suave y más hermoso". Norman Vincent Peale (1898-1993) Predicador cristiano y escritor. LIGA DE MADRES DE FAMILIA Sección Nuestra Señora del Carmen Agradece a sus socias y amigas la colaboración prestada durante el transcurso de este año. Que la luz de la Navidad ilumine vuestros hogares: Feliz y Próspero Año 2019 AGRADECIMIENTO El Grupo de Jubilados que viajamos el día 26 de noviembre a Mar del Plata agradece al Intendente Sebastián Abella, a IPS (Instituto de Previsión Social de la Pcia) y coordinadores por la excelente atención recibida en esos cuatro días de estadía. EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de Alejandra Martín. La persona que lo encuentre agradecería la haga llegar a La Auténtica Defensa. Muchas gracias. HOY BAILAMOS EN SAN LORENZO Esta noche a partir de las 22 hs Gran Baile Familiar en CLUB SAN LORENZO (Jacob y Chiclana) gran actuación de "SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS y el CHINO Y LA SONORA. Bailamos hasta las 4 de la mañana con motivo del feriado. IMPERDIBLE!!