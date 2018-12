Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 9 DE DICIEMBRE DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de Alejandra Martín. La persona que lo encuentre agradecería la haga llegar a La Auténtica Defensa. Muchas gracias. FRASE DEL DIA "El amor propio es el mayor de los aduladores". François de La Rochefoucauld AGRADECIMIENTO El Jubileo Matrimonial 2017 agradece a: Sr. Intendente Municipal , Sebastián Abella; Secretaria De Cultura y Secretaria de Comunicación de la Municipalidad de Campana; Padre Ariel Pérez; Padre Néstor Villa; Club San Lorenzo; Asociación Jubilados y pensionados de la calle Pueyrredón; Jubileos anteriores, especialmente al Jubileo 2016; Sary Concaro, fotografías; Sra. Ampelia Ceol de Figueroa; Comercios locales: Vidriería y aberturas de Gustavo Menta; Heladería Koval; Las juanas; Eclipse; Lo que ellas quieren; Panadería Fénix; Heladería Cremolatti; Luz Azul; Don Francisco vinoteca; María Antonieta; Panadería Sol de Mayo; Kiosco Dafi; Casa Jin; Farmacia Figuerola; Pizza libre; Panadería Ariel; Tienda By Jenny; Tils; Piolín bebes y niños; Muy mucho Agustina; Narrow; Grand Prix; Tango sport; Estilo hombres; Ikir Bat jeans; Optica PIzatti; Floreros Me_Trading; Gráfica Under; Kiosco " Dulce Daniela"; Pizza Libre; Café Martinez; Familiares y Amigos. Con nuestra labor y la colaboración de los mencionados anteriormente pudimos concretar nuestros objetivos: 1- Celebrar las Bodas de Diamante, Oro y Plata de los matrimonios que realizaron la renovación de los votos matrimoniales el día 20 de octubre del corriente año, en la Catedral Santa Florentina. 2- Concretar donaciones a: Jubileo Matrimonial 2018; Oratorio María Auxiliadora, Barrio Lubo; Catedral " Santa Florentina"; Capilla " San Martín de Porres"; Capilla Inmaculado Corazón de María, Barrio Las Praderas. C.F.P 402 , Nuestra Señora de las Islas , Canal Alem, Isla Talavera. CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 13 de diciembre se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudasmencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaria Parroquial, Pueyrredón989 Tel. 423574. Muchas gracias!! v.13.12. ----- Pág. siguiente (2/3)