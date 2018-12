JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2018

Cumpleaños

CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 13 de diciembre se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades,brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana,etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudasmencionadas.Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaria Parroquial, Pueyrredón989 Tel. 423574. Muchas gracias!! v.13.12. FRASE DEL DIA Nadie sabe lo que hace mientras actúa correctamente, pero de lo que está mal uno siempre es consciente. Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo alemán. CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA Gran Baile Familiar, este sabado 15 de diciembre a partir de las 22:30 hs, llega el granshow en vivo de "NICO MATTIOLI". Venga a bailar y a divertirse al unico y ya tradicional" baile de la familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boleteria habilitada a partir de las 22:30 hs. Atencion!! Entradas general $100 hasta la 0:00 hs escucha radio éxito 94.5! (solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.15.12. HALLAZGO Se ha encontrado en San Martìn y 9 de Julio un llavero con 2 llaves. Su dueño puede pasar por Rocca 161 de 8 a 18 hs. Gracias!! EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de Alejandra Martín. La persona que lo encuentre agradecería la haga llegar a La Auténtica Defensa. Muchas gracias. v.12.12. GRATIFICARE DEVOLUCION De tarjeta Debito del Banco Pcia. Extraviada el sábado por la mañana. Llamar al 425816. v.12.12.