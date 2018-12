MARTES 18 DE DICIEMBRE DE 2018

Cumpleaños

THIAGUITO KROH Ho en tu 1er añito te deseamos lo mejor del mundo: tu abuela Lorena, tu abuelo Carlos, tus tíos, tu mamá Natasha, tu papá Marcos y todos los que te queremos. DENISE BELEN ANTIVERO Felices 18 te deseamos tus hermanos y tu papá Norberto. IRMA ANGELICA YAQUEMÉ Te deseamos un felíz día como todos los días pero hoy especialmente un felíz 95!!! Te deseamos tus hijos. AGRADECIMIENTO Deseo hacer público un agradecimiento a esos héroes anónimos que presten su ayuda cuando uno la necesita. Hará unos quince días me caí en la vía pública calle Alberdi casi Castelli 9.30 hs aprox, día domingo. Sali demisa de Catedral y caí de cara contra el asfalto. De pronto pasó un SEÑOR con mayúscula no se su nomnbre paró su auto me auxilió luego un remisero, otro joven automovilista que me preguntaba a quien había que avisar. Ya lo habíamos hecho con el primero. Llamaron al SAME enseguida estuvieron allí, las preguntas de rigor y me traslada al Hospital San José de Campana. Me acompañó mi amiga a quien habían llamado: Rosa Trivi, yo iba a su casa. Debo agradecer la atención del personal del Hospital, los doctores, enfermeras, radióloga, solo tengo datos que el médico que me atendió el apellido es Notto no se si se escribe asi y enfermero José y varias enfermeras. Al personal de Same gracias por supuesto tambien a Rosa Trivi mi amiga solidaria con sus semejantes y al primer señor que paró su auto que iba a un mercado, todas las bendiciones!! A todos gracias Dios los bendiga y la virgen los proteja. Mársico Mabel Olga DNI 6375354. MADRES UNIDAS DE CAMPANA INVITA El viernes 21 de diciembre se cumplen 7 años de nuestra ONG Madres Unidas de Campana por tal motivo están invitados a un brindis , que realizaremos el 21 de diciembre a las 18hs en Capilla del Señor 781 los esperamos. FRASE DEL DIA Quiero llorar porque me da la gana. Federico García Lorca (1898-1936) Poeta y dramaturgo español. EXTRAVIO Se ha extraviado una llave codificada de Chebrolet (con llavero). Comunicarse al 3489-15-489327. v.20.12. ----- Agradece a la Municipalidad de Campana y a la Secretaría de Desarrollo y Hábitat por la inclusión de nuestra Institución en el Programa de Boccia destacando la labor de la Profesora Solana López Canavese, tanto en el aspecto humano como en el profesionalismo que demostró en todo momento para con nuestros residentes y concurrentes. ----- AGRADECIMIENTO La familia Yancovich agradece al Hospital San José: a todos los médicos, médicos de guardia, personal de terapia intensiva, cuerpo de enfermeros, mucamas y personal de seguridad, por la atención recibida durante la internación de Alexis. Gracias a Dios y a todos ustedes Alexis salió adelante y ya está en casa. Nuestro eterno agradecimiento y los mejores deseos para estas fiestas. Muchas bendiciones!!