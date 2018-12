DOMINGO 23 DE DICIEMBRE DE 2018

Cumpleaños

EXTRAVIO Se ha extraviado una llave codificada de Chebrolet (con llavero). Comunicarse al 3489-15-489327. v.23.12. GRATIFICARE Devolución portadocumento color negro con documentación a nombre de PODVERSICH ANIBAL. Contactarse al tel: 011-15-54745147 AGRADECIMIENTO Mi más fervoroso agradecimiento por la gran solidaridad que se desplegó en estos últimos días debido al duro momento que estamos transitando por la salud de mi hijo Franco Monzón. Quería enfatizar la labor de los médicos pediátricos del Hospital San José, quienes tras un acertado diagnóstico nos derivaron al Hospital Garrahan debido a la complejidad del cuadro de mi hijo. Hacer extensivo el agradecimiento al Señor Intendente Sebastián Abella quien se puso a disposición manifestando su calidad humana. Destacar el apoyo que hemos recibido por parte de la comunidad educativa del COLEGIO DELNORTE, a sus autoridades,maestros, padres y compañeros de Franco que han estado presentes en todo momento, siendo un ejemplo de educación solidaria. Finalmente a mis compañeros de trabajo del Mayorista Yaguar que me han brindado su respaldo ante tan dura situación. El altruísmo que hemos recibido emociona y motiva. Gracias a los vecinos y comunidad toda que a través de una palabra de aliento, cadenas de oración han tenido presente a mi hijo. Elbio Ramón Monzón DNI 18.565.579 FELIZ CUMPLE DR. LUCAS RAMIREZ Ayer sábado 22 de diciembre cumplió años nuestro "Doc". Desde estas páginas le deseamos felicidades y que tenga también una feliz navidad. Nelda Fischer y flía. Flamante Licenciado en Economía Germán Fick: Siempre fuiste muy responsable en tus estudios, sos un excelente hijo, sobrino y nieto. Hoy terminaste la carrera con esfuerzo, dedicación y tenacidad, estoy muy orgullosa de vos y te deseo un camino lleno de lindas experiencias profesionales, pero sobre todo que Dios te acompañe siempre en la vida. Felicitaciones querido Nieto!Tu abuela Betty Fredes y desde una estrella tu querido abuelo Pepe. FRASE DEL DIA Perdonen mi cordura en un mundo desquiciado. Emily Dickinson (1830-1886) Poetisa estadounidense. ENCONTRE PERRA LABRADORA Color habano 1 año aprox. Muy cariñosa. Busco al dueño o doy en adopción responsable. Castrada. Muy bien cuidada. 15-515765. v.26.12.