MIERCOLES 26 DE DICIEMBRE DE 2018 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CAMPANA AMANECER LITERARIO GRACIAS GRACIAS GRACIAS! Al finalizar el 2018 es necesario agradecer a todos los Socios Activos,Honorarios y Adherentes por su valiosa presencia y colaboración. También a todas aquellas personas que ponen su granito de arena para seguir construyendo esta Institución de 23 años de ininterrumpida labor cultural, que sigue abriendo senderos fomentando la lectura y la escritura. Al levantar las copas, brindamos por todos ustedes y les deseamos ¡Felíz Navidad! ¡Felíz Año Nuevo! Muchas gracias. Matilde Susana Strobino de Rafael. Integrante de Campana Amanecer Literario. Flamante Licenciado en Economía Germán Fick: Siempre fuiste muy responsable en tus estudios, sos un excelente hijo, sobrino y nieto. Hoy terminaste la carrera con esfuerzo, dedicación y tenacidad, estoy muy orgullosa de vos y te deseo un camino lleno de lindas experiencias profesionales, pero sobre todo que Dios te acompañe siempre en la vida. Felicitaciones querido Nieto!Tu abuela Betty Fredes y desde una estrella tu querido abuelo Pepe. FRASE DEL DIA Pienso que la Navidad es una fiesta necesaria; necesitamos un aniversario durante el cual podamos lamentar todas las imperfecciones de nuestras relaciones humanas. Es la fiesta del fracaso, triste pero consoladora. Graham Greene (1904-1991) Novelista británico. EXTRAVIO Se ha extraviado una llave codificada de Chebrolet (con llavero). Comunicarse al 3489-15-489327. v.26.12. ENCONTRE PERRA LABRADORA Color habano 1 año aprox. Muy cariñosa. Busco al dueño o doy en adopción responsable. Castrada. Muy bien cuidada. 15-515765. v.26.12. ----- Pág. siguiente (2/3)