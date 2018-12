Cumpleaños

JUEVES 27 DE DICIEMBRE DE 2018

EXTRAVIO Se ha extraviado una llave codificada de Chebrolet (con llavero). Comunicarse al 3489-15-489327. v.26.12. ENCONTRE PERRA LABRADORA Color habano 1 año aprox. Muy cariñosa. Busco al dueño o doy en adopción responsable. Castrada. Muy bien cuidada. 15-515765. v.27.12. FRASE DEL DIA No me gusta la gente que nunca ha tropezado ni caído. Su virtud no tiene vida, no vale mucho. La vida no les ha revelado su belleza. Boris Pasternak (1890-1960) Poeta y autor ruso. ----- EP 25 AGRADECE: La Directora de la EP Nº25 de la Isla Talavera, Campana, desea agradecer el acompañamiento recibido durante el ciclo lectivo a las siguientes empresas, organizaciones, instituciones y particulares que han elegido la escuela para realizar distintas actividades: Municipalidad de Campana, Bomberos Voluntarios, SAME, Defensa Civil, Asociación Cooperadora, C.A.P.S. Nº 22, Consejo Escolar, Ce.A.T Nº2, Jardín Nº909, Agraria Nº1, INTA, Prefectura, Escuela de Prefectura, Marcelo Sansone y Colegio Armonía, EP Nº 4, Arauco, Pan del Alma, Toyota, Honda, patrones de abordo y Cristian Ramaro, Cooperativa "La Esperanza", especialmente a Sosa y Blanquita, Leandro del CICACZ, Docentes, Auxiliares y a los padres que siempre nos acompañan.También agradecemos a La Autentica Defensa que siempre nos permite dar a conocer nuestros logros. Les deseamos unas muy Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo, los esperamos con las puertas abiertas el año próximo. Gracias a todos!!!! ----- EP 25 FELICITA La Comunidad Educativa de la EP Nº25, Isla Talavera, felicita a los alumnos de 2 do Ciclo por haber participado en las Olimpíadas de Informática, haciendo una mención muy especial a Morena Iahn, Sofía Ibarra, y Ángel Maidana por haber pasado todas las instancias hasta obtener el PRIMER PUESTO en la instancia NACIONAL. Nos sentimos orgullosos por contar con alumnos dedicados, perseverantes, con ganas de aprender y por sobre todo excelentes personas. FELICITACIONES!!!!!