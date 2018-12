DOMINGO 30 DE DICIEMBRE DE 2018

Cumpleaños

MARIA VICTORIA RONDAN Licenciada en Psicología (UBA) Hoy es un día espercial para mi, mirar hacia atrás y ver como pasó el tiempo. Siempre de niña quisiste brillar y hoy lo lograste. Desde la cajita de los sueños, los poemas a los sapos y hasta que tenías el corazón con luz, son todas esas cosas que quedaron grabadas en forma indeleble en mi corazón. Sos mi estrella favorita, la misma estrella que ilumina al abuelo Gerardo, al abuelo Chalo y a la bisabuela Felipa. Sos Victoria y como tu nombre lo indica sos victoriosa decía tu abuelo, por eso te pusieron el nombre. Sos un ejemplo de dedicación, esfuerzo y compromiso. Personas como vos me hacen sentir que en la Vida..."Vale la pena jugarse por aquello que se tiene como vocación, dentro del corazón. Te amo con todo mi corazón. Y estamos orgullosos de vos". Tu abuela Mecha y tu tío Gustavo C.F.L. Nº 401 AGRADECE Al Señor Intendente Sebastián Abella por su colaboración año tras año. Al Señor Cristian Amaya, a la Señorita Romina Buzzini, a la Señora Milva Lopez Pereyra, a la Señora Nelda García, al Consejo Escolar, al Señor Fernando Paludi, a la Señora Marta de Trinchero, a la Señora Raquel Motti Fraga, a la Señora Laura Gonzalez Ruiz, a Casa Palazuelo, a la Librería, a la Papelera La Era del Papel. Y a todos lo que de una u otra manera siempre están dispuestos a colaborar con nuestro establecimiento. Desde ya muchas gracias!!! CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA Gran Baile Familiar, arrancamos el 2019 este sabado 5 de enero a partir de las 22:30 hs, con el gran show en vivo de "URIEL LOZANO. "Venga a bailar y a divertirse al unico y ya tradicional" baile de la familia", los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos .servicio de buffet. Boleteria habilitada a partir de las 22:30 hs. Escucha radio éxito 94.5! (solo para mayores de 18 años). te lo vas a perder!! v.5.1. FRASE DEL DIA "El placer da lo que la sabiduría promete". Voltaire (1694-1778) Filósofo y escritor francés. QUE ES LA RESILIENCIA? "La capacidad de hacer frente a las adversidades, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino." A todos los resilientes.. Felíz 2019!! Nelda Fischer. ESTE DOMINGO BAILAMOS EN SAN LORENZO Este domingo gran baile despedida anticipada del año en Club San Lorenzo (Campana) actuan: EL CHINO y LA SONORA y despues de las 2 hs. "SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS". Como siempre baiamos un rato mas. Imperdible!! v.30.12. BUSCO A MI DUEÑO PERRA 1 AÑO PIT BULL COLOR MARRON Castrada. Muy cariñosa. 15-667667 / 15-515765