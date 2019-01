VIERNES 4 DE ENERO DE 2019

Cumpleaños

HALLAZGO Se ha encontrado DNI a nombre de SANTANO GIAN FRANCO. Su dueño puede pasar por Rocca 161 de 8 a 18 hs. v.6.1. FRASE DEL DIA No es el amor quien muere somos nosotros mismos. Luis Cernuda (1902-1963) Poeta español. ADELANTE Yo quiero cantarle al mundo por eso canto sencillo, tal vez con escaso brillo pero con versos profundos versos que llevan un rumbo el de llegar a la gente al que piensa diferente y al que piensa como yo versos que hablan de amor obviando lo intrascendente. · Nunca me gustó escribir con frases muy rebuscdas que al final no dicen nada de lo que quieren decir por eso voy a insistir lo modesto también vale, escuchen al que les hable con idioma cotidiano sea viejo o campechano, su voz siempre es responsable. · Unos tejen con palabras mentiras, otros verdades, otros dicen necedades otros frases muy amargas, otros dicen lo que salga y escriben por escribir sin nada para decir sin nada que haga pensar. Nunca vayas a escuchar al necio que te habla así. · En los libros has de encontrar de todo, como en botica, uno lee, luego critica cuando empieza a razonar, pero el que no aprendió a pensar mejor no dé su opinión, se expondrá a un papelón y el papelón averguenza. Vos escuchá a los que piensan y a los otros que se yo. · Nunca me sentí poeta por más que ecriba rimando, mis versos van aflorando pero me falta carpeta tengo una prosa discreta que me permite expresarme y aunque quieran adularme yo sé donde estoy parado ni genio, ni fracasado, soy sincero al confesarme. · Por eso hoy quise exponer mis verdadesrelevantes voy mirando hacia adelante me cuido de no caer algún día he de vencer mi propia mediocridad solo me resta esperar tratando de superarme y sin jamás olvidarme de intentar un paso más. Manuel Carlos Gutierrez Sep. 2007 ----- CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA Gran Baile Familiar, arrancamos el 2019 este sabado 5 de enero a partir de las 22:30 hs, con el gran show en vivo de "URIEL LOZANO. "Venga a bailar y a divertirse al unico y ya tradicional" baile de la familia", los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos .servicio de buffet. Boleteria habilitada a partir de las 22:30 hs. Escucha radio éxito 94.5! (solo para mayores de 18 años). te lo vas a perder!! v.5.1.