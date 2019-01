Cumpleaños

DOMINGO 6 DE ENERO DE 2019

HALLAZGO Se ha encontrado DNI a nombre de SANTANO GIAN FRANCO. Su dueño puede pasar por Rocca 161 de 8 a 18 hs. v.6.1. FRASE DEL DIA No todas las verdades son para todos los oídos. Umberto Eco (1932-2016) Escritor italiano. FELIZ ANIVERSARIO 6/1/965 - 6/1/2019 Felicvidades por sus 54 años de casados a Teresa y Lino Cantelli de parte de toda su familia. Paola, Silvina, Claudio. Besos!! Los queremos mucho!! LLAMADO A LA SOLIDARIDAD Se necesitan dadores de sangre de cualquier grupo y factor para Celso Heriberto Lell, más conocido como Alemán Lell. Debe ser intervenido quirúrgicamente a corazón abierto tras haber contraído en 2018 la bacteria estreptococo. Favor acercarse el día martes 8 de enero del corriente año en Colón 257 en el horario de 8 a 12 hs ( Laboratorio de análisis clínicos de Swiss Medical). Como atención luego de la extracción se les brindará un desayuno de cortesía). No es necesario asistir en ayunas. Tener en cuenta no padecer alguna enfermedad y no haberse tatuado los últimos 12 meses. Muchas gracias!!! V.8.1. YO NO TUVE REYES MAGOS Yo no tuve reyes magos ni esa bicicleta azul que en sueños aparecía pero viví con alegría y en mi hogar nunca faltó el pan. · Esa pelota de cuero que tanto ambicionaba pero me conformaba con una hecha de trapo cariño no me faltaba... mi infancia fue muy felíz. · El campo era mi nido un vergel lleno de flores donde muestra sus fulgores en las mañanas el sol. Allí fui pájaro libre volando en soledad. · Hoy que recuerdo esos días solo le pido a Dios me conceda el favor, de ser... por un instante..Eseniño que embargado de ilusión esperaba un juguete!!! · Raul Berra Integrante de C.A.L.