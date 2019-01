MARTES 8 DE ENERO DE 2019

Cumpleaños

ALEJANDRA BARCO 8.1.2019 FELIZ CUMPLEAÑOS!!!! Te deseamos todos los que te queremos..En especial: Nelda. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 12 de enero a partir de las 22.30 hs. Con el Gran Show en vivo de "LA SONORA MASTER". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional Baile de la Familia. Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención: entrada general con descuento hasta las 0.00 hs. Escuchá Radio Exito 94.5! (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.12.1. FRASE DEL DIA El más libre de todos los hombres es aquel que puede ser libre dentro de la esclavitud. Fénelon (1651-1715) Escritor y teólogo francés. LLAMADO A LA SOLIDARIDAD Se necesitan dadores de sangre de cualquier grupo y factor para Celso Heriberto Lell, más conocido como Alemán Lell. Debe ser intervenido quirúrgicamente a corazón abierto tras haber contraído en 2018 la bacteria estreptococo. Favor acercarse el día martes 8 de enero del corriente año en Colón 257 en el horario de 8 a 12 hs ( Laboratorio de análisis clínicos de Swiss Medical). Como atención luego de la extracción se les brindará un desayuno de cortesía). No es necesario asistir en ayunas. Tener en cuenta no padecer alguna enfermedad y no haberse tatuado los últimos 12 meses. Muchas gracias!!! V.8.1. BUSCO A MI DUEÑO PERRA 1 AÑO PIT BULL COLOR MARRON Castrada. Muy cariñosa. 15-667667 / 15-515765