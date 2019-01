Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MIERCOLES 9 DE ENERO DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) ----- CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 12 de enero a partir de las 22.30 hs. Con el Gran Show en vivo de "LA SONORA MASTER". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional Baile de la Familia. Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención: entrada general con descuento hasta las 0.00 hs. Escuchá Radio Exito 94.5! (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.12.1. FRASE DEL DIA La mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. Galileo Galilei ----- DESILUSION · Cuando las penas sobrevuelan tu alma y en tristeza se debata tu existir. Cuando olvides la alegría de vivir y cambies por pesar tu antigua calma. · Cuando el mundo te niegue ya sus palmas, y la derrota te obligue a desistir, pensarás que es el momento de partir, caballero indefenso, ya sin armas. · Este mundo es un mundo de desgaste, te obliga a transitar duras jornadas arrastrando una historia con su lastre. · Jamás uno vislumbra una llegada, solamente camina y por contraste no piensa que camina hacia la nada. · Desprolija el cansancio a las personas, se agota la esperanza, uno claudica, pero nadie en el mundo justifica a los seres que sin lucha abandonan. · Los jueces que te juzgan no perdonan, ni esa calle que siempre te critica ni la iglesia que santos necesita ni aquellos que al hablar nunca razonan. · El que queda en el camino, es pasado se diluye en el tiempo lentamente hasta el día en que también será olvidado. · Tu no esperes un juicio diferente a otro en tu lugar verás sentado en cuanto olvides de gritar presente. · Manuel C.Gutierrez Integrante de Campana Amanecer Literario ----- RADIOFONICAS Escuchá "El Cantar de Nuestra Patria "El Idioma del Folclore". Programa Folclórico Cultural. Declarado de interés provincial en 2007. Todos los jueves de 19 a 21 hs. Por Radio Dale 92.3 o www.radiodale.net. Musica folclórica, historia, comentarios. Un recorrido por todos los paisajes de nuestro país con nuestra música folclórica. Difusión de la lengua quichua. Conducción: Susana G. Becherucci y Ramón Acosta. Nuestra vía de comunicación: (03489) 431870. Mjes de texto y whatsapp: 15-341930. "El Cantar de Nuestra Patria". 14 años difundiendo nuestra cultura, recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad. v.20.1. SE OFRECE RECOMPENSA Se extravió una perrita caniche toy color negra. Lleva en su cuello collar rojo con patitas blancas. Es bajita chiquita de 2 años aprox. responde al nombre de ONA. Se perdió en la zona del Hospital. Cualquier novedad por favor comunicarse al 3489-15-356787 ----- Pág. siguiente (2/3)