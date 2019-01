JUEVES 10 DE ENERO DE 2019

Cumpleaños

AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. "AVERIGUACION DE PARADERO" denunciante CALLERO IRMA DEL CARMEN progenitora del Sr. CISTERNA IVAN ANDRES con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. FABIAN BARRIONUEVO solicito a través de este medio la colaboración de la población para dar con el paradero del causante CISTERNA IVAN ANDRES DNI 30.512.251, argentino estado civil soltero instruído de 37 años de edad con domicilio en la calle Felix Fernandez 529 de Campana. Quien resulta ser de contextura física robusta de aprox 1.72, de tez trigueña, cabello largo hasta el hombro de color negro, de ojos color verde claro, el cual por un accidente de tránsito perdió la pierna izquierda, el mismo posee como seña particular un tatuaje en el hombro derecho con el escudo de River Plate y tatuaje en el brazo con el nombre de "William". Que almomento de retirarse vestía: un pantalón de color azul, una camisa mangas largas de color negra con un estampado de anclas la cual no recuerda la marca, zapatillas negras con detalle naranja. Que el día 27/10/18 siendo las 8.00 hs se retiró de su domicilio y hasta el momento no ha regresado al mismo. Telefono de la Comisaria de Campana 422025/422534. v.13.1. HALLAZGO Se ha encontrado DNI a nombre de GEUNA MILTON ADRIAN. Puede pasar por la redacción de 8 a 18 hs. V.12.1. FRASE DEL DIA La verdad es una y el error, múltiple. Simone de Beauvoir (1908-1986) Novelista e intelectual francesa. RADIOFONICAS Escuchá "El Cantar de Nuestra Patria "El Idioma del Folclore". Programa Folclórico Cultural. Declarado de interés provincial en 2007. Todos los jueves de 19 a 21 hs. Por Radio Dale 92.3 o www.radiodale.net. Musica folclórica, historia, comentarios. Un recorrido por todos los paisajes de nuestro país con nuestra música folclórica. Difusión de la lengua quichua. Conducción: Susana G. Becherucci y Ramón Acosta. Nuestra vía de comunicación: (03489) 431870. Mjes de texto y whatsapp: 15-341930. "El Cantar de Nuestra Patria". 14 años difundiendo nuestra cultura, recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad. v.20.1. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 12 de enero a partir de las 22.30 hs. Con el Gran Show en vivo de "LA SONORA MASTER". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional Baile de la Familia. Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención: entrada general con descuento hasta las 0.00 hs. Escuchá Radio Exito 94.5! (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.12.1. BUSCO A MI DUEÑO PERRA 1 AÑO PIT BULL COLOR MARRON Castrada. Muy cariñosa. 15-667667 / 15-515765