MIERCOLES 16 DE ENERO DE 2019

FRASE DEL DIA "La libertad es la primera hija del amor y la piedra imán más atractiva para los hierros de la voluntad"-- Félix Lope de Vega CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno-Campana Gran baile familiar, este sábado 19 de enero a partir de las 22:30 hs, con el Gran show en vivo de "Onda Sabanera" venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia", los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22:30 hs. Atención: entrada general con descuento hasta la 0:00 hs. Escucha radio éxito 94.5! (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.19.1 RADIOFONICAS Escuchá "El Cantar de Nuestra Patria "El Idioma del Folclore". Programa Folclórico Cultural. Declarado de interés provincial en 2007. Todos los jueves de 19 a 21 hs. Por Radio Dale 92.3 o www.radiodale.net. Musica folclórica, historia, comentarios. Un recorrido por todos los paisajes de nuestro país con nuestra música folclórica. Difusión de la lengua quichua. Conducción: Susana G. Becherucci y Ramón Acosta. Nuestra vía de comunicación: (03489) 431870. Mjes de texto y whatsapp: 15-341930. "El Cantar de Nuestra Patria". 14 años difundiendo nuestra cultura, recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad. v.20.1. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO" denunciante CAMPODONICO ANA MARIA con intervención de la UFI y Jucio Nº 02 de Campana, del Dpto Judicial Zárate-Campana solicito a través de este medio la colaboración de la población para dar con el paradero de CAMPODONICO SOLANGE ABIGAIL argentina,soltera, instruída, de 14 años de edad. DNI 46.102.281 domiciliada en calle Ripa y Errecart s/n. Siendo de contextura física delgada, de aprox 1.60 mts de altura, tez trigueña, cabellos lacios largo castaño oscuro, ojos color marrón. Que SOLANGE a la hora de retirarse de la vivienda vestía campera de color negra con dos líneas de color fucsia en sus mangas, un pantalón jeans color claro y un par de zapatillas de color blanca con rosa pastel. El causante no se encuentra bajo ningún tipo de tratamiento. Que el día de la fecha, siendo las 9 hs la Sra Ana María constata que su hija Solange no se encontraba en la vivienda y hasta el momento no ha regresado al mismo. Se adjunta fotografía de la causante. Llamar a la Comisaría de Campana Tel. 422534/422025.