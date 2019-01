Cumpleaños

VIERNES 18 DE ENERO DE 2019

Pág. siguiente (2/3) CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno-Campana Gran baile familiar, este sábado 19 de enero a partir de las 22:30 hs, con el Gran show en vivo de "Onda Sabanera" venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia", los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22:30 hs. Atención: entrada general con descuento hasta la 0:00 hs. Escucha radio éxito 94.5! (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.19.1 RADIOFONICAS Escuchá "El Cantar de Nuestra Patria "El Idioma del Folclore". Programa Folclórico Cultural. Declarado de interés provincial en 2007. Todos los jueves de 19 a 21 hs. Por Radio Dale 92.3 o www.radiodale.net. Musica folclórica, historia, comentarios. Un recorrido por todos los paisajes de nuestro país con nuestra música folclórica. Difusión de la lengua quichua. Conducción: Susana G. Becherucci y Ramón Acosta. Nuestra vía de comunicación: (03489) 431870. Mjes de texto y whatsapp: 15-341930. "El Cantar de Nuestra Patria". 14 años difundiendo nuestra cultura, recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad. v.20.1. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO" denunciante CAMPODONICO ANA MARIA con intervención de la UFI y Jucio Nº 02 de Campana, del Dpto Judicial Zárate-Campana solicito a través de este medio la colaboración de la población para dar con el paradero de CAMPODONICO SOLANGE ABIGAIL argentina,soltera, instruída, de 14 años de edad. DNI 46.102.281 domiciliada en calle Ripa y Errecart s/n. Siendo de contextura física delgada, de aprox 1.60 mts de altura, tez trigueña, cabellos lacios largo castaño oscuro, ojos color marrón. Que SOLANGE a la hora de retirarse de la vivienda vestía campera de color negra con dos líneas de color fucsia en sus mangas, un pantalón jeans color claro y un par de zapatillas de color blanca con rosa pastel. El causante no se encuentra bajo ningún tipo de tratamiento. Que el día de la fecha, siendo las 9 hs la Sra Ana María constata que su hija Solange no se encontraba en la vivienda y hasta el momento no ha regresado al mismo. Se adjunta fotografía de la causante. Llamar a la Comisaría de Campana Tel. 422534/422025. FRASE DEL DIA "Trabaja duro, una mente positiva y levantarse temprano, son las claves para tener un gran día" --George Allen. CABALLERO INMORTAL · Mi muy hidalgo y noble caballero que desafiando al tiempo audaz avanzas, con tu fiel escudero Sancho Panza por un demente sueño aventurero. · Y al galopar caminos de la historia enfrentando molinos sospechosos sin que tiemble tu brazo valeroso vas sumando otro lauro a tus memorias. · Como prenda de amor de la in cordura donde anidan febriles las ideas, rememoras a una bella Dulcinea asomada al balcón de tu locura. · Montada tu figura en Rocinante y a pesar de aquel rumbo equivocado sembró por todo el mundo su legado, de belleza en un idioma ayer mutante. · Fue tu Norte una aventura absurda, más tu guía fue una estrella descarriada, te condujo el absurdo hacia la nada y esa nada te elevó hasta las alturas. · Una pluma genial al darte vida se incertaba en el mundo de inmortales ignorando la gloria y vanidades Cervantes si llegó donde quería. · MANUEL CARLOS GUTIERREZ Integrante de Campana Amanecer Literario ----- Pág. siguiente (2/3)