Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MIERCOLES 23 DE ENERO DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) Sangre Violeta En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana.com.ar Producción ESTILO A CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA Gran baile familiar, este sábado 26 de enero a partir de las 22:30 hs, llega el gran show en vivo de"Nico Mattioli" venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional" baile de la familia", los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22:30 hs. ATENCIÓN: entrada general $ 100 hasta la 0:00 hs. ESCUCHA RADIO ÉXITO 94.5! (Solo para mayores de 18 años). TE LO VAS A PERDER!! v.26.1 FRASE DEL DIA "Nuestra mayor debilidad es rendirnos. La forma más segura de tener éxito es intentarlo siempre una vez más"--Thomas Edison. AGRADECIMIENTO El Club Atlético Las Campanas , mediante la presente queremos hacer llegar nuestro agradecimiento por ayudarnos a cumplir. objetivos y transitar este largo camino que para nosotros significa el deporte; y esa inexplicable pasión por el futbol. Sin la enorme colaboración de ustedes todos los objetivos serían casi imposibles; lograr llegar al torneo Regional Amateur del Consejo Federal organizado por AFA no sólo es un enorme esfuerzo sino además una retribución a toda esa gente que colaboró y nos dio un impulso. GRACIAS: Panadería Fenix, Marmolería Alecar, JCO, SUPÁ Sindicato Unidos, Agrotécnica Fueguina, Osecac, Servicios médicos, Juan M. Zanandrea, Municipalidad de Campana, Gestión Abella, Minimerca2, Corralón Las Campanas, Forrajería El Cuervo, CyL materiales eléctricos, Cooperativa 6 de Julio, Punta del Diablo, Sindicato de Camioneros, Diario La Autentica Defensa. Y un especial agradecimiento a la Liga Campanense de Fútbol, destacando a su presidente, tesorero y secretario. Comisión, Cuerpo Técnico y Jugadores de Club Atlético Las Campanas. ----- Pág. siguiente (2/3)