JUEVES 24 DE ENERO DE 2019

CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA Gran baile familiar, este sábado 26 de enero a partir de las 22:30 hs, llega el gran show en vivo de"Nico Mattioli" venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional" baile de la familia", los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22:30 hs. ATENCIÓN: entrada general $ 100 hasta la 0:00 hs. ESCUCHA RADIO ÉXITO 94.5! (Solo para mayores de 18 años). TE LO VAS A PERDER!! v.26.1 FRASE DEL DIA "Los viejos amigos se van y otros vienen. Al igual que los días. Un día se va y otro viene. Lo importante es hacerlos significativos: un día significativo o un amigo significativo" Dalai Lama. Sangre Violeta En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana.com.ar Producción ESTILO A. v.31.1 LAURA FARIAS 24/01/2019 Feliz Cumpleaños, 37 años. Tu amor Beto Gómez junto a nuestros hijos Evelin y Elian Gómez te amamos por ser tan buena mujer y por ser tan buena madre y excelente mujer. Te amamos Tita, Betito, Sabrina, César, Evelin y por supuesto el Benjamín Elían Alejandro. ----- COMUNICADO A PARTIR DEL 31-01-19 DEJARÉ DE ESTAR A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL LABORATORIO. REABRIENDO EN EL MES DE MARZO 2019 BAJO LA DIRECCIÓN DE LA DRA. CECILIA ZANOTTO. AGRADEZCO TANTOS AÑOS DE CONFIANZA MARÍA CRISTINA MACCHI AGRADECIMIENTO CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA GRACIAS!!!!!! Queremos agradecer infinitamente a la empresa CABOT ARGENTINA, a través del grupo "AYUDA A LA COMUNIDAD", con la colaboración incansable de Gabriela Grappa, por la donación de una fotocopiadora que nos será de gran utilidad, para las tareas que desempeña el Centro de Jubilados. Debemos destacar, que dicha empresa colabora con nosotros, dentro de sus posibilidades, interiorizándose en las necesidades de la tercera edad y sus problemáticas. Gracias es una palabra que nos queda chica, ante tanta generosidad y compromiso. La Comisión Directiva