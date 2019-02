Cumpleaños

MIERCOLES 30 DE ENERO DE 2019

página(s) : 1 de 3

¡¡¡AL FIN!!! FELICES 15 AÑOS EVELYN GOMEZ Hoy 30 de enero nuestra niña pasa a ser una hermosa mujer, por dentro y por fuera. Tus papás estamos orgullosos de vos. ¡Te amamos princesa! Papá Beto; Mamá Laura; Hermanos Elian, Sabri, Tita, Cesar y Betito. CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA Gran Baile Familiar, este sábado 2 de febrero a partir de las 22:30 hs, llega el Gran Show internacional en vivo de "LUCASSUGO" en exclusivo. Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "baile de la familia", los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22:30 hs. ATENCIÓN: entrada anticipadas en Radio Éxito 94.5 Sivori y Moreno de 9 a 13 hs y en Zárate Sarmiento 365 de 8 a 13 hs de lunes a viernes. ESCUCHA RADIO ÉXITO 94.5! (Solo para mayores de 18 años). TE LO VAS A PERDER!! v.2.2 AGRADECIMIENTO Quiero hacer llegar mi agradecimiento al Hospital San José de Campana, a toda la guardia que el día 17.1.19 hicieron todo para salvar "mi vida". En especial al Dr. Lucas Marchetti y su equipo, que hizo todo y más para salvarme. Tuve un infarto y logró estabilizarme, no se movieron de mi lado haciendo todo lo que estaba en sus manos. Tramitó mi derivación y fui trasladada al Sanatorio de Los Arcos. Pero quiero destacar al Doctor Lucas Marchetti que más que doctor fue un ángel, que salvó mi vida y le voy a estar eternamente agradecida. ¡Muchas gracias a todos! Graciela Eichman y Familia Luna Extravio Se extravió documento a nombre de Raúl Roberto Providenza. Cualquier información al Nº 3489-634202. v.2.3 FRASE DEL DIA "La ociosidad es la madre de todos los vicios". Jostein Gaarder (1952-?) Escritor y profesor de filosofía noruego. NOELIA Y EL MAR Cada ola que llegaba a tu cuerpo, era yo que te estaba abrazando y el ardor que sentías en tu piel no fue por el sol era yo que te estaba besando. (autor anónimo) 30.1.2019.