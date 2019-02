Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



JUEVES 31 DE ENERO DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA Gran Baile Familiar, este sábado 2 de febrero a partir de las 22:30 hs, llega el Gran Show internacional en vivo de "LUCASSUGO" en exclusivo. Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "baile de la familia", los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22:30 hs. ATENCIÓN: entrada anticipadas en Radio Éxito 94.5 Sivori y Moreno de 9 a 13 hs y en Zárate Sarmiento 365 de 8 a 13 hs de lunes a viernes. ESCUCHA RADIO ÉXITO 94.5! (Solo para mayores de 18 años). TE LO VAS A PERDER!! v.2.2 ----- A PARTIR DEL 31-01-19 DEJARÉ DE ESTAR A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL LABORATORIO. REABRIENDO EN EL MES DE MARZO 2019 BAJO LA DIRECCIÓN DE LA DRA. CECILIA ZANOTTO. AGRADEZCO TANTOS AÑOS DE CONFIANZA MARÍA CRISTINA MACCHI ----- MARGARITA Y MIGUEL Les deseamos muchas felicidades en esta nueva etapa. Aunque los vamos a extrañar disfruten el no tener horarios. A disfrutar!! Cindy, Leo, Rosa, Susana, Mary, Margarita. ABORIGEN Tierra marginada, dolor pobreza, negación de los hombres por el hombre, sepulcro de esperanzas donde el pobre su agonía lentamernte despereza. Miseria galopante. Es injusticia esa muerte que hostiga sin descanso. Sistemático despojo a los mansos que incrementa al más rico sus divisas. El hambre imponiendo condiciones a los pueblos sufridos, dfecadentes, que fueron y que son los descendientes de una raza pura y sin blasones. Señores de la tierra despójada, de los montes, llanuras y montañas, de riqueza existente en sus entrañas y el paisaje que cubre la mirada. Hoy seres condenados a su suerte que pelean su pelear a la ignominia, llevando sobre si como una insignia la amezana constante de la muerte. No hay mano que se alce en su defensa en busca de una ayuda necesaria, ni el rico ni la clase proletaria ensayaron jamás una protesta. Aborigen de mi patria, hermano mío, paria eres de tu tiempo y en tu tierra. Perversa es la ley que hoy los destierra sin pensar en ayeres ya perdidos. Tierra marginada, dolor, pobreza, enfermedadesd que nadie mitiga, verdades que se ocultan tras intrigas y el dolor de una raza que no cesa. Manuel Carlos Gutierrez Integrante de Campana Amanecer Literario FRASE DEL DIA "La ambición es como un torrente: no mira nunca hacia atrás". Benjamin Jonson (1572-1637) Dramaturgo inglés. NOELIA Y EL MAR Quiero arrancar los trozos de tu piel que mis besos quemaron y guardarlas en un sobre, para seguir besandolas por siempre. Autor Anónimo (31.1.2019). SANGRE VIOLETA En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana.com.ar Producción ESTILO A. v.31.1 ----- EXTRAVIO Se extravió documento a nombre de Raúl Roberto Providenza. Cualquier información al Nº 3489-634202. v.2.3 ----- Pág. siguiente (2/3)