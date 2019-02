SABADO 2 DE FEBRERO DE 2019

Cumpleaños

A QUIEN CONOZCA AL SEÑOR JUAN PIZARRO Llamar sin falta sabados RADIO SINTONIA 02320-423306 de 10 a 11.30 hs. v.2.2. Sangre Violeta En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana.com.ar Producción ESTILO A. v.3.2 FRASE DEL DIA ¿Saben cuál es la verdadera base del poder político? No las armas ni las tropas, sino la habilidad de hacer que los demás hagan lo que uno desea que hagan. Philip K. Dick (1928-1982) Escritor y novelista estadounidense. Extravio Se extravió documento a nombre de Raúl Roberto Providenza. Cualquier información al Nº 3489-634202. v.2.3 CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA Gran Baile Familiar, este sábado 2 de febrero a partir de las 22:30 hs, llega el Gran Show internacional en vivo de "LUCASSUGO" en exclusivo. Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "baile de la familia", los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22:30 hs. ATENCIÓN: entrada anticipadas en Radio Éxito 94.5 Sivori y Moreno de 9 a 13 hs y en Zárate Sarmiento 365 de 8 a 13 hs de lunes a viernes. ESCUCHA RADIO ÉXITO 94.5! (Solo para mayores de 18 años). TE LO VAS A PERDER!!