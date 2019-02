MIERCOLES 6 DE FEBRERO DE 2019

Cumpleaños

VIERNES DE TEATRO El elenco de Gustavo Dappiano se presenta todos los viernes, a las 21, en ROOM Moreno y Mitre bajo el lema VIERNES DE TEATRO. Gustavo Dappiano a cargo de MedioMundo Teatro presenta todos los viernes una propuesta innovadora en el marco del verano campanence. El primer Viernes se presentó TELE SHOW, rememorando los diversos formatos televisivos, este viernes se presenta WORK SHOW 2, ¿reírse del trabajo? no es tan malo como parece. La propuesta se enmarca en algo diferente y es que todos los viernes se pueda ofrecer teatro en la ciudad con muy bien nivel y un elenco joven. La cita es todos los viernes a las 21 en ROOM Moreno 358 Campana. v.8.2. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 23- 17,00 Hs Org: Ballet Eluney El sabado 23 de febrero a las 17.00 Horas comienza la nueva temporada de las loterias del Ballet Eluney,en Sivori 250 Club Estrella del Este donde solo con abonar la entrada de $ 180,00 puede ganar mas de $ 10.000 en efectivo, en la extra con solo $ 40,00 hay mas de $ 6.000. Aqui siempre gana. Adquierala anticipada en J.Jaures 767 ( cerrajeria ) Club, bailarines del Ballet o llame al 15 570418. Solo en dos horas, ingresa una persona por entrada. Colabore , diviertase y gane. v.10.2. CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA Sivori y Moreno-Campana Gran Baile Familiar, este sabado 9 de febreroa partir de las 22:30 hs, festejamos 21ºaniversario ,con tres grandes shows en vivo"LOS LIRIOS DE SANTA FE"" ONDA SABANERA" y "CUMBIA DE LOKOS". Venga a bailar y a divertirse al unico y ya tradicional" baile de la familia", los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boleteria habilitada a partir de las 22:30 hs. Atencion : entrada anticipadas en Radio Exito 94.5 Sivori y Moreno de 9 a 13 hs y en Zarate Sarmiento 365 de 8 a 13 hs de lunes a viernes. Escucha Radio Exito 94.5! (solo para mayores de 18 años). te lo vas a perder!! v.9.2.