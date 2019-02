VIERNES 8 DE FEBRERO DE 2019

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 23- 17,00 Hs Org: Ballet Eluney El sabado 23 de febrero a las 17.00 Horas comienza la nueva temporada de las loterias del Ballet Eluney,en Sivori 250 Club Estrella del Este donde solo con abonar la entrada de $ 180,00 puede ganar mas de $ 10.000 en efectivo, en la extra con solo $ 40,00 hay mas de $ 6.000. Aqui siempre gana. Adquierala anticipada en J.Jaures 767 ( cerrajeria ) Club, bailarines del Ballet o llame al 15 570418. Solo en dos horas, ingresa una persona por entrada. Colabore , diviertase y gane. v.10.2. ESTE DOMINGO BAILAMOS EN SAN LORENZO Este domingo bailamos en SAN LORENZO (Chiclana y Jacob Campana) con la "SUPER SUPER" TROPICAL BARRIENTOS y ELCHINO Y LA SONORA a partir de las 22 hs. Fiesta Tropical en SAN LORENZO y como siempre bailamos un rato mas. v.10.2. FRASE DEL DIA "No es bueno ser demasiado libre. No es bueno tener todo lo que uno quiere". Blaise Pascal PARA VOS MIGUEL Magia y amor en tus letras

perduran en mi recuerdo

es tu humilde amigo cuervo

quien admira tus recetas. . No se trata de la dieta

del cuerpo y la anatomia

es del alma y la poesía

tu guitarra y tu voz

mi gran poeta. . Vos en Pueyrredón

y yo en Chiclana

admiramos siempre

a Campana

de nuestro barrio el zanjón. . Fue mayoral tu corazón

en el surco y en la pista

te recibiste de artista

CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA Sivori y Moreno-Campana Gran Baile Familiar, este sabado 9 de febreroa partir de las 22:30 hs, festejamos 21ºaniversario ,con tres grandes shows en vivo"LOS LIRIOS DE SANTA FE"" ONDA SABANERA" y "CUMBIA DE LOKOS". Venga a bailar y a divertirse al unico y ya tradicional" baile de la familia", los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boleteria habilitada a partir de las 22:30 hs. Atencion : entrada anticipadas en Radio Exito 94.5 Sivori y Moreno de 9 a 13 hs y en Zarate Sarmiento 365 de 8 a 13 hs de lunes a viernes. Escucha Radio Exito 94.5! (solo para mayores de 18 años). te lo vas a perder!! v.9.2. TROPICAL BARRIENTOS Este sábado "LA SUPER SUPER" actúa 21.30 hs en LA JINETEADA DEL MERCOSUR (Teodoro Feld 1400 Zárate). 23 hs. "RESTO SAN PATRICIO" (San Martín al 400. Los Cardales y 3 hs FIESTA PRIVADA (Campana). Este domingo Club San Lorenzo Campana. v.10.2. EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 www.fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito delFolklore". v.9.2.