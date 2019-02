SABADO 9 DE FEBRERO DE 2019

Cumpleaños

ESTE DOMINGO BAILAMOS EN SAN LORENZO Este domingo bailamos en SAN LORENZO (Chiclana y Jacob Campana) con la "SUPER SUPER" TROPICAL BARRIENTOS y ELCHINO Y LA SONORA a partir de las 22 hs. Fiesta Tropical en SAN LORENZO y como siempre bailamos un rato mas. v.10.2. FRASE DEL DIA "Cuando uno se hace viejo, gusta más releer que leer". Pío Baroja (1872-1956) Escritor español. Sangre Violeta En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana.com.ar Producción ESTILO A. v.28.2 ¿La Droga es un problema para tu familia? PODEMOS AYUDARTE NAR ANON es libre, gratuito, anónimo y confidencial. ¡Acercate a nuestras reuniones! Campana: martes y jueves de 19 a 21 hs. Varela 426 Zárate: sábados de 20 a 21 hs. Justa Lima 65. Igl. Nstra. Sra. del Carmen www.naranon.org.ar info@naranon.org 0800 999 3539 CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA Sivori y Moreno-Campana Gran Baile Familiar, este sabado 9 de febreroa partir de las 22:30 hs, festejamos 21ºaniversario ,con tres grandes shows en vivo"LOS LIRIOS DE SANTA FE"" ONDA SABANERA" y "CUMBIA DE LOKOS". Venga a bailar y a divertirse al unico y ya tradicional" baile de la familia", los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boleteria habilitada a partir de las 22:30 hs. Atencion : entrada anticipadas en Radio Exito 94.5 Sivori y Moreno de 9 a 13 hs y en Zarate Sarmiento 365 de 8 a 13 hs de lunes a viernes. Escucha Radio Exito 94.5! (solo para mayores de 18 años). te lo vas a perder!! v.9.2.