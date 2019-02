JUEVES 14 DE FEBRERO DE 2019

Cumpleaños

ESTAR ENAMORADO NO ES AMAR de Jorge Bucay Estar enamorado no es amar. Porque amar es un sentimiento y estar enamorado es una pasión. Las pasiones, por definición son emociones desenfrenadas, fuertes, absorbentes, intensas y fugaces como el destello de un flash. Hay que entender esto para poder diferenciar después el enamoramiento del amor. Durante el tiempo que dura el enamoramiento, uno vive en función del otro: si llamó, si no llamó, si no està, si me miró, si no me mirò, si me quiere, si no me quiere… Estar enamorado es enredarse en un doloroso placer, el de la disolución en el otro. MI VIEJO BARRIO Mi viejo barrio de sueños eternos

acunados en mísera pobreza.

Mi viejo barrio oculto entre malezas

de un tiempo al que el tiempo trató vencerlo. . Oscuras calles, novelón y tango,

boliche sombrío de curdas añejos

y el triste destino hostigando al viejo

que vende su alma por calles de fango. . La linda piba que acunó esperanzas

y el fiolo malevo que se la piantó.

La fea aquella que siempre escondió

angustia y verguenza en una coraza. . Hoy el recuerdo me trae de regreso

a ese mismo punto donde ayer partí,

busco una respuesta al Por qué me fui?

No hallo ninguna que tenga consenso. . Todo ha cambiado, como cambia todo,

las minas de antes, amigos ausentes,

Nunca imaginé que hoy, en el presente,

vague mi barrio totalmente solo. . Paso por la casa y aún oigo a la vieja

con un repreche prendido a los labios.

"Hijo querido, quédate en el barrio,

las noches son largas cuando te alejas". . Mi viejo barrio de sueños eternos

Por qué? Pregunto, Por qué me alejé?

No sabia entonces lo que hoy ya sé,

que aquella ruta llevaba alinfierno. Manuel Carlos Gutierrez Integrante Amanecer Literario ------ FRASE DEL DIA "No se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos sabido, en un momento determinado, desarrollar nuestra libertad interna". Mahatma Gandhi AMOR ETERNO El brillo de la luna

resaltará tu belleza,

y gozarás las mieles

de un amor eterno

lejos del infierno

en el cielo tal vez. . Un sueño lejano

se anidará en tu mente,

sentirás en el alma

el friodel invierno

y el calor del verano

abrigará tu piel. . Te darán refugio

los brazos amigos

y serás golondrina

que surca los cielos

buscando en su vuelo

un mundo mejor. . Y vestida de hada

acudirás a mis sueños,

para brindarle alegría

a mi triste corazón,

alejando el olvido

alejando el olvido
creando unailusión. RAUL BERRA / Integrante de CAL -----