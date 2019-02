Cumpleaños

JUEVES 21 DE FEBRERO DE 2019

CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 23 de febrero a partir de las 22.30 hs en vivo "LA DIOSA DALILA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención: entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 Sivori y Moreno de 9 a 13 hs y en Zárate Sarmiento 365 de 8 a 13 de lunes a viernes. Escucha Radio Exito 94.5. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.23.2. FRASE DEL DIA Muy pronto en la vida es demasiado tarde. Marguerite Duras (1914-1996) Novelista y guionista francesa. EESA 1 Se informa a la Comunidad que se encuentra abierta la inscripción para alumnos ingresantes al ciclo lectivo 2019. Nuestra escuela ofrece educación integral, con propuestas para fortalecer la capacidad de desempeño en los procesos regionales de producción agropecuaria, agroalimentaria y agroindustrial. Se entrega título de Bachiller Agrario y Técnico Agropecuario con orientación en Agroalimentos. Los alumnos asisten jornada completa (8 horas), organizadas en Formación Curricular, horas institucionales y Trayectos técnicos profesionales, en un espacio físico adecuado para esta modalidad de estudio, reciben, desayuno, almuerzo y merienda, y hacia el final de su desempeño académico realizan las prácticas profesionales en empresas agropecuarias de la zona. Esta propuesta va dirigida hacia jóvenes que desarrollen y profundicen competencias vinculadas a la elaboración y ejecución de proyectos agrarios en concordancia con su integración social como personas responsables, críticas y solidarias. Los interesados deben dirigirse a la Escuela Secundaria Nº 1 "René Favaloro" sita en Santiago del Estero 129, desde el día: 18/2 al 22/2 y 25/2 hasta 1/3/19, en el horario de 8 a 12 Hs. Documentación a presentar: Fotocopias de DNI alumno, padre o tutor, CUIL del alumno, partida de nacimiento, certificado de Salud buco-dental y Oftalmológico, vacunas y prueba de alergia. Equipo Directivo de EESA Nº 1. V.1.3. ESTE SABADO CHAMAME EN SAN LORENZO Este sábado a partir de las 21.30 hs. Grabn Chamamezaso en Club San Lorenzo. De Villaguay Entre Rios: LOS MAJESTUOSOS DEL CHAMAME. Tambien TROPICAL BARRIENTOS-LOS GUAPÓS DEL CHAMAME. EL CHINO Y LA SONORA. LOS HERMANOS RUIZ DIAZ. Buffet completo chorizada, lomito, sandwiches, etc. Imperdible!! v.23.2.