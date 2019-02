Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 22 DE FEBRERO DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 23 de febrero a partir de las 22.30 hs en vivo "LA DIOSA DALILA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención: entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 Sivori y Moreno de 9 a 13 hs y en Zárate Sarmiento 365 de 8 a 13 de lunes a viernes. Escucha Radio Exito 94.5. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.23.2. FRASE DEL DIA Nunca he encontrado un hombre de quien no haya aprendido algo. Alfred Victor de Vigny (1797-1863) Escritor francés. FELIZ ANIVERSARIO "TITI" CINTIA MOREYRA Que la vida nos siga llenando de momentos maravillosos juntos. Felíz aniversario Nº 6. Por toda la vida llena de amor. Te amo. Hugo Gabriel Tabares ESTE SABADO CHAMAME EN SAN LORENZO Este sábado a partir de las 21.30 hs. Grabn Chamamezaso en Club San Lorenzo. De Villaguay Entre Rios: LOS MAJESTUOSOS DEL CHAMAME. Tambien TROPICAL BARRIENTOS-LOS GUAPÓS DEL CHAMAME. EL CHINO Y LA SONORA. LOS HERMANOS RUIZ DIAZ. Buffet completo chorizada, lomito, sandwiches, etc. Imperdible!! v.23.2. ESCUCHA "EL CANTAR DE NUESTRA PATRIA" El idioma del folclore programa folclórico cultural, declarado de nterés provincial en 2007. Sabados de 9 a 11 hs. Por Radio Dale 92.3 o www.radiodale.net. Musica folclórica, historia, comentarios. Un recorrido por todos los paisajes de nuestro país con nuestra música folclórica. Difusión de la lengua quichua. Conducción: Susana G. Becherucci y Ramón Acosta. Nuestra via de comunicación: (03489) 431870. Mjes de texto y whatsapp: 15-341930. Desde play store Radiodale. "El cantar de nuestra patria". 14 años difundiendo nuestra cultura, recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad. v.23.2. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)