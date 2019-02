SABADO 23 DE FEBRERO DE 2019

Cumpleaños

EL CAMPANAZO DE HUGO SABADOS DE 12 A 14 POR FM SIMPLE 97.3 Tel. 438440 / 432965 www.fmsimplecampana.com.ar Tangos milongas.- Osvaldo Pugliese, Astor Piazzola. (entre otros intérpretes). y "El Rinconcito del Folklore". v.23.2. FRASE DEL DIA Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Khalil Gibran CIRCULO AMIGOS DEL TANGO El Cìrculo Amigos del Tango ,convoca a sus socios, a la Asamblea General Ordinaria ,a realizarse el domingo 17 de marzo a las 9.30 hs., en la sede de CAL Becerra 876. Se renovaràn cargos ,por renuncia, y por finalizaciòn de mandato. Se ruega puntual asistencia, ya que los temas a tratar son de fundamental importancia. Marilena G de Casoratti Ofelia S. de Dìaz. Secretaria Presidente. v.24.2. Sangre Violeta En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana.com.ar Producción ESTILO A. v.28.2 ESTE SABADO CHAMAME EN SAN LORENZO Este sábado a partir de las 21.30 hs. Grabn Chamamezaso en Club San Lorenzo. De Villaguay Entre Rios: LOS MAJESTUOSOS DEL CHAMAME. Tambien TROPICAL BARRIENTOS-LOS GUAPÓS DEL CHAMAME. EL CHINO Y LA SONORA. LOS HERMANOS RUIZ DIAZ. Buffet completo chorizada, lomito, sandwiches, etc. Imperdible!! v.23.2. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 23 de febrero a partir de las 22.30 hs en vivo "LA DIOSA DALILA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención: entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 Sivori y Moreno de 9 a 13 hs y en Zárate Sarmiento 365 de 8 a 13 de lunes a viernes. Escucha Radio Exito 94.5. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.23.2.