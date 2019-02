MIERCOLES 27 DE FEBRERO DE 2019

Cumpleaños

SANGRE VIOLETA En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana.com.ar Producción ESTILO A. v.28.2 FRASE DEL DIA Todo poder cae a impulsos del mal que ha hecho. Cada falta que ha cometido se convierte, tarde o temprano, en un ariete que contribuye a derribarlo. Concepción Arenal (1820-1893) Escritora y socióloga española. EXTRAVIO Se ha extraviado billetera con DNI a nombre de Solis IVan Elias, también registro de conducir, cedula de moto Zanella, tarjeta de Banco Frances. Si lo ha encontrado llamar al 3489-15-686957. o 438276. v.28.2. SABADO 9 DE MARZO GRAN BAILE DE CARNAVAL Sociedad de Fomento Lomas del Rio Luján. Baile de Disfraces. Premio al mejor disfraz dse menores y adultos. Gran show con la animación musical de Richard Santos. Benito Q. Martín y Sívori. Rio Luján Partido de Campana. Panamericana Ruta 9 Km62. Sorteos gratuitos entre las damas presentes. Celebrando el día de la mujer. Servicio de buffet toda la noche. Inicia 21 hs Precios accesibles. Entrada $ 120. Socios $ 100. v.9.3. CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA GRAN BAILE FAMILIAR,este sabado 2 de marzo a partir de las 22.30 hs llega con un gran show en vivo ,"SERGIO MORAN". Venga a bailar y a divertirse al unico y tradicional Baile de la Familia. Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boleteria habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención: entrada gral. $ 100 hasta las 00 hs. Escucha Radio Exito 94.5! (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!!!