Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



JUEVES 28 DE FEBRERO DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) SABADO 9 DE MARZO GRAN BAILE DE CARNAVAL Sociedad de Fomento Lomas del Rio Luján. Baile de Disfraces. Premio al mejor disfraz dse menores y adultos. Gran show con la animación musical de Richard Santos. Benito Q. Martín y Sívori. Rio Luján Partido de Campana. Panamericana Ruta 9 Km62. Sorteos gratuitos entre las damas presentes. Celebrando el día de la mujer. Servicio de buffet toda la noche. Inicia 21 hs Precios accesibles. Entrada $ 120. Socios $ 100. v.9.3. DOMINGO Y LUNES BAILE EN SAN LORENZO Este domingo 3 y lunes 4 doble evento bailable de carnaval. "SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS" y el CHINO Y LA SDONORA. Bailamos hasta las 4 hs. Podes venir disfrazado. Regalo de cotillón. Imperdible!! v.3.3. CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA GRAN BAILE FAMILIAR,este sabado 2 de marzo a partir de las 22.30 hs llega con un gran show en vivo ,"SERGIO MORAN". Venga a bailar y a divertirse al unico y tradicional Baile de la Familia. Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boleteria habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención: entrada gral. $ 100 hasta las 00 hs. Escucha Radio Exito 94.5! (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!!! v.19.3. SANGRE VIOLETA En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana.com.ar Producción ESTILO A. v.28.2 FRASE DEL DIA La virtud es una disposición voluntaria adquirida, que consiste en un término medio entre dos extremos malos, el uno por exceso y el otro por defecto. Aristóteles ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 10 - 16.30 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 10 de marzo a las 16.30 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de $ 180,00 participa de todos los premios en efectivo $ 8500,00 y en la extra puede ganar $ 6000,00 aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J.Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. v.10.3. EXTRAVIO Se ha extraviado billetera con DNI a nombre de Solis IVan Elias, también registro de conducir, cedula de moto Zanella, tarjeta de Banco Frances. Si lo ha encontrado llamar al 3489-15-686957. o 438276. v.28.2. ----- EL REGRESO Mirando hacia el frente emprendí la marcha

un día cualquiera que ya no recuerdo,

tal vez fue en verano, o tal vez invierno,

tal vez bajo el sol, tal vez sobre escarcha. Sin un rumbo fijo y tenue alegría,

tratando de obviar lo que acá dejaba,

ignorando acaso que cosa buscaba,

pecado de alguien que nada sabía. Puse rumbo fijo hacia cualqyier lado

tratando de ampliar mi propio horizonte;

lo intenté, lo juro, y me fui en aprontes,

los hombres tienen destino marcado. Tarde uno aprende como torpe iluso

que todos sus sueños un día se empañan,

la vida maldita al final te engaña

y no se cumplelo que ayer propuso. Buscar culpables es cara ironía,

la culpa no es culpa es solo ignorancia

que alser negada adquiere importancia,

importancia absurda por su rebeldía. De nada sirve tampoco quejarse,

los años llegan, no existe clemencia,

el tiempo ingrato no tiene paciencia

y hasta el más duro comienza a doblarse. Después el regreso, pena sin gloria,

cabeza gacha mascando verguenza,

uno ya sabe lo que todos piensan

del fracasado que canto victorias. De aquel que juró conquistar el mundo,

que quemó sus naves y soñó hazañas,

que lentamente agotó sus mañas

y cobardemente emprendió el regreso. Manuel Carlos Gutierrez Integrante de Campana Amanecer Literario ----- ----- ----- Pág. siguiente (2/3)