Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 2 DE MARZO DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA GRAN BAILE FAMILIAR,este sabado 2 de marzo a partir de las 22.30 hs llega con un gran show en vivo ,"SERGIO MORAN". Venga a bailar y a divertirse al unico y tradicional Baile de la Familia. Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boleteria habilitada a partir de las 22.30 hs. Atención: entrada gral. $ 100 hasta las 00 hs. Escucha Radio Exito 94.5! (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!!! v.2.3. SABADO 9 DE MARZO GRAN BAILE DE CARNAVAL Sociedad de Fomento Lomas del Rio Luján. Baile de Disfraces. Premio al mejor disfraz dse menores y adultos. Gran show con la animación musical de Richard Santos. Benito Q. Martín y Sívori. Rio Luján Partido de Campana. Panamericana Ruta 9 Km62. Sorteos gratuitos entre las damas presentes. Celebrando el día de la mujer. Servicio de buffet toda la noche. Inicia 21 hs Precios accesibles. Entrada $ 120. Socios $ 100. v.9.3. ESCUCHA "EL CANTAR DE NUESTRA PATRIA" El idioma del folclore programa folclórico cultural, declarado de nterés provincial en 2007. Sabados de 9 a 11 hs. Por Radio Dale 92.3 o www.radiodale.net. Musica folclórica, historia, comentarios. Un recorrido por todos los paisajes de nuestro país con nuestra música folclórica. Difusión de la lengua quichua. Conducción: Susana G. Becherucci y Ramón Acosta. Nuestra via de comunicación: (03489) 431870. Mjes de texto y whatsapp: 15-341930. Desde play store Radiodale. "El cantar de nuestra patria". 14 años difundiendo nuestra cultura, recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad. v.3.3. DOMINGO Y LUNES BAILE EN SAN LORENZO Este domingo 3 y lunes 4 doble evento bailable de carnaval. "SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS" y el CHINO Y LA SDONORA. Bailamos hasta las 4 hs. Podes venir disfrazado. Regalo de cotillón. Imperdible!! v.3.3. ----- Pág. siguiente (2/3)