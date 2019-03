Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 3 DE MARZO DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) UN DIA COMO HOY Día Internacional de la Audición - Día Mundial de la Naturaleza - Día Mundial de los Defectos de Nacimiento 1613 - Comienza a reinar en Rusia la dinastía de los Romanov, en la persona del joven Miguel. 1756 - Nace William Godwin, filósofo y escritor. 1816 - La heroína boliviana Juana Azurduy de Padilla, al frente de 200 hombres, derrota a las tropas españolas. 1827 - Argentina: La Legislatura de Entre Ríos no reconoce la constitución unitaria sancionada por el Congreso el 24 de diciembre de 1826, y queda por tanto esta provincia separada por la unión. Corrientes y Córdoba habían actuado de igual modo el año anterior. 2013 – Muere Luis Cubilla, futbolista y entrenador uruguayo. 2014 – En Pretoria (Sudáfrica) comienza el juicio contra el atleta Oscar Pistorius por el asesinato de su novia, la modelo Reeva Steenkamp (29) el 14 de febrero de 2013. El 21 de octubre de 2014 recibirá una pena de cinco años de prisión, de los que cumplió solo 10 meses. 2015 – Muere Juana Patiño, periodista argentina. ----- DOMINGO Y LUNES BAILE EN SAN LORENZO Este domingo 3 y lunes 4 doble evento bailable de carnaval. "SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS" y el CHINO Y LA SDONORA. Bailamos hasta las 4 hs. Podes venir disfrazado. Regalo de cotillón. Imperdible!! v.3.3. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 10 - 16.30 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 10 de marzo a las 16.30 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de $ 180,00 participa de todos los premios en efectivo $ 8500,00 y en la extra puede ganar $ 6000,00 aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J.Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. v.10.3. BEATRIZ "PICHINA" NOCETTI 3-3-19 Te deseamos felíz cumple mamá!! Tu hijo, nietos flaca y Jazmín!! ¡FELIZ CUMPLE "PITINA"! ------ Pág. siguiente (2/3)