Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MIERCOLES 6 DE MARZO DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA Gran Baile Familiar, este sábado 9 de marzo a partir de las 22:30 hs, llega con un gran show en vivo ,"RODRIGO TAPARI". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional" baile de la familia" , los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos . Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22:30 hs. Atencion : entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 Sivori y Moreno de( lunes a viernes de 9 a 13 hs) y en Zárate Sarmiento 365 de 8 a 13 hs. Escucha Radio Exito 94.5! (solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.9.3. FRASE DEL DIA Si haces lo que no debes, deberás sufrir lo que no mereces. Benjamin Franklin UN DIA COMO HOY... – Día del Escultor (Argentina) 1475 – Nace Miguel Angel Buonarotti, arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista. 1820 – El pueblo de Buenos Aires se reúne en Cabildo Abierto y destituye a Manuel de Sarratea como gobernador y capitán general de Buenos Aires en virtud de las concesiones otorgadas a los caudillos Estanislao López y Francisco Ramírez. 1843 – Argentina: Estalla en Corrientes una revolución contra Pedro Dionisio Cabral, gobernador de esa provincia, quien al poco tiempo debió abandonar la capital. 1927 – Nace Gabriel García Márquez, escritor colombiano. 1933 – Golpe de Estado en Grecia: el general Plastiras implanta la dictadura en el país al saber que las elecciones le otorgan una reducida mayoría. 1964 – Muere Pablo I, rey de Grecia, y le sucede Constantino II. 2001 – Argentina: El juez federal Gabriel Cavallo declara inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 10 - 16.30 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 10 de marzo a las 16.30 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de $ 180,00 participa de todos los premios en efectivo $ 8500,00 y en la extra puede ganar $ 6000,00 aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J.Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. v.10.3. ----- Pág. siguiente (2/3)