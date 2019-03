Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



JUEVES 7 DE MARZO DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA Gran Baile Familiar, este sábado 9 de marzo a partir de las 22:30 hs, llega con un gran show en vivo ,"RODRIGO TAPARI". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional" baile de la familia" , los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos . Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22:30 hs. Atencion : entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 Sivori y Moreno de( lunes a viernes de 9 a 13 hs) y en Zárate Sarmiento 365 de 8 a 13 hs. Escucha Radio Exito 94.5! (solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.9.3. AGRADECIMIENTO AL MERCADO "DIA" Y por su intermedio a todo su personal en especial a la Srta. Aldana Aranda que me devolvieron la billetera que dejé olvidada con todas mis pertenencias, dinero, todas las tarjetas y las fotos demi nieto(que ya no está). A todos muchas gracias! Olga Golikoff. FRASE DEL DIA Castiga a los que tienen envidia haciéndoles bien. Proverbio árabe UN DIA COMO HOY..... 1274 – Muere Tomás de Aquino, santo, teólogo y filósofo italiano. 1814 – El director de las Provincias Unidas del Río de la Plata decreta la creación de la Provincia Oriental del Río de la Plata. 1826 – Argentina: Bernardino Rivadavia declara caduco al gobierno provincial de Buenos Aires, como consecuencia de la ley que convertía a la ciudad en capital de la República. 1854 – Argentina: El Congreso General Constituyente reunido en Santa Fe se disuelve tras la organización de la República y la sanción de la Constitución de 1853. 1876 – El estadounidense Alexander Graham Bell patenta su invento del teléfono. 1906 – Nace el neurocirujano argentino Ramón Carrillo. 1958 – Comienza a funcionar la Pontificia Universidad Católica Argentina. 2006 – Es destituido el jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra como resultado del juicio político al que estaba sometido por la tragedia de Cromañón. Entretenimiento Familiar domingo 10 - 16.30 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 10 de marzo a las 16.30 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de $ 180,00 participa de todos los premios en efectivo $ 8500,00 y en la extra puede ganar $ 6000,00 aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J.Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. v.10.3. FE DE ERRATA En la convocatoria del Club Ciudad de Campana publicada en las ediciones del día sabado 2/3/19 y domingo 3/3/19 en el punto 3 debe decir: 3) Elección de COMISION DIRECTIVA: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Dos Vocales Titulares desde el 01 de Abril de 2019 hasta el 31 de Marzo de 2021 Dos Vocales Suplentes, COMISION REVISORA DE CUENTAS: Tres Revisores de Cuentas Titulares y un Revisor de Cuentas Suplente, desde el 01 de Abril de 2019 hasta el 31 de Marzo de 2020. ----- Pág. siguiente (2/3)