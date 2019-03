Cumpleaños

VIERNES 8 DE MARZO DE 2019

CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA Gran Baile Familiar, este sábado 9 de marzo a partir de las 22:30 hs, llega con un gran show en vivo ,"RODRIGO TAPARI". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional" baile de la familia" , los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos . Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22:30 hs. Atencion : entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 Sivori y Moreno de( lunes a viernes de 9 a 13 hs) y en Zárate Sarmiento 365 de 8 a 13 hs. Escucha Radio Exito 94.5! (solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.9.3. PODEMOS AYUDARTE ¿La Droga es un problema para tu familia? NAR ANON es libre, gratuito, anónimo y confidencial. ¡Acercate a nuestras reuniones! Campana: martes y jueves de 18 a 20 hs. Varela 426. Zárate: sábados de 20 a 21 hs. Justa Lima 65. Igl. Nstra. Sra. del Carmen www.naranon.org.ar info@naranon.org 0800 999 3539 ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 10 - 16.30 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 10 de marzo a las 16.30 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de $ 180,00 participa de todos los premios en efectivo $ 8500,00 y en la extra puede ganar $ 6000,00 aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J.Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. v.10.3. 8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Para quienes trabajan haciendo un servicio a laancianidad, ellas le ponen su sello personal. Mezcla de aromas de cocina y comida especial y es Zulema Silva. Brilla con luz propia, tiene un ángel singular que impregna con fragancias e higiene y es NORMA GONZALEZ. Va y viene, extiende sus manos para ayudar, hace múltiples tareas y es CELIAGOMEZ. Les decimos: voy tras lo difícil la recompensa por un trabajo bien hecho, es la oportunidad de hacer más!! Valientes, emprendedoras, apasionadas e intuitivas!!! Porque se levantan cada díacon mucha fe y llevan una vida con valor y fortaleza. Porque en la tristeza se escapa alguna lágrima, se sienten lastimadas pero no vencidas!! Gracias por cuidar y atender a nuestra mamá GLADYS ROSA VARELA y a todas las abuelas del Hogar Rawson1. Sean felices, sueñen, luchen, sonrían y compartan. Felíz Día de la Mujer!! Les desean Natalia y Zulma. FRASE DEL DIA Siempre habrá un perro perdido en alguna parte que me impedirá ser feliz. Jean Anouilh (1910-1987) Escritor y dramaturgo francés. UN DIA COMO HOY – Día Internacional de la Mujer. 1781 – Nace Juana Azurduy. Heroína de la independencia del Alto Perú, hoy Bolivia. 1813 – Argentina: La Asamblea General Constituyente del Río de la Plata, conocida como Asamblea del año XIII, tras las victorias de Salta y Tucumán, recompensa al general Manuel Belgrano con 40.000 pesos. Belgrano donó esta suma para la creación de cuatro escuelas: en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. 1892 – Nace Juana de Ibarburu, poetisa uruguaya. 1908 – Mueren 129 mujeres en el incendio de una fábrica textil de Nueva York en la que se habían encerrado para reclamar iguales derechos laborales que los hombres. 1910 – Se establece el Día Internacional de la Mujer. 1923 – Albert Einstein es investido doctor "honoris causa" por la Universidad Central de Madrid. 1945 – Margarita Xirgu estrena mundialmente en Buenos Aires La casa de Bernarda Alba. 1986 – Gran manifestación de mujeres contra Pinochet en Santiago de Chile. Algunas resultan heridas y un centenar son detenidas. 1999 – Muere Bioy Casares, escritor argentino. 2014 – Desaparece sin dejar rastro alguno el vuelo 370 de Malaysia Airlines, Operado por un Boeing 777-200, que llevaba 227 pasajeros y 12 empleados. Durante varios meses de búsqueda no se sabe nada del avión ni de los tripulantes.