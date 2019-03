SABADO 9 DE MARZO DE 2019

Cumpleaños

ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 10 - 16.30 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 10 de marzo a las 16.30 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de $ 180,00 participa de todos los premios en efectivo $ 8500,00 y en la extra puede ganar $ 6000,00 aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J.Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. v.10.3. CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA Gran Baile Familiar, este sábado 9 de marzo a partir de las 22:30 hs, llega con un gran show en vivo ,"RODRIGO TAPARI". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional" baile de la familia" , los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos . Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22:30 hs. Atencion : entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 Sivori y Moreno de( lunes a viernes de 9 a 13 hs) y en Zárate Sarmiento 365 de 8 a 13 hs. Escucha Radio Exito 94.5! (solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.9.3. FRASE DEL DIA Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa. Simone de Beauvoir. UN DIA COMO HOY..... 1454 – Nace Américo Vespucio, navegante italiano, cuyo nombre fue dado al nuevo continente descubierto por Cristóbal Colón. 1916 – Pancho Villa realiza una incursión militar contra la ciudad de Columbus, en Nuevo México. 1916 – Alemania le declara la guerra a Portugal. 1923 – Su enfermedad obliga a Lenin a abandonar definitivamente el poder en la URSS. 1943 – Nace Bobby Fisher, ajedrecista estadounidense (f. 2008). 1944 – El general Pedro Pablo Ramírez dimite como presidente de la República Argentina. 1945 – Los japoneses ocupan militarmente la Indochina francesa. 1959 – Se crea Barbie, la muñeca más famosa del mundo. 1994 – La Comisión de Derechos Humanos de la ONU condena por primera vez formalmente el antisemitismo y la xenofobia. 2010 – Muere Ricardo Jurado, locutor argentino. 2011 – El transbordador espacial Discovery realiza su último aterrizaje después de 39 vuelos. 2014 – Muere Carlos Moreno, actor argentino. ALCO INVITA Por los festejos de los 30 años de Alco que (se cumplen en julio) la institución organiza una serie de charlas y eventos. El sábado 16 de marzo a las 15 hs la Prof Dra. y Psicóloga Edith Barinaga va a hacer una capacitación en Campana para alquistas y público en gral. El tema es: "Las mejores ayudas del Grupo Alco". La cita es en Alberti 728 (Iglesia Evangélica). v.16.3.