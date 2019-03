Cumpleaños

DOMINGO 10 DE MARZO DE 2019

GRUPO ESPERANZA "CENA DE GALA" 10 de Mayo en "El Portal" Belgrano 526. Animación: Fernando Mosqueira Motivo: recaudar fondo para cubrir gastos de mantenimiento de la "Casa Esperanza" ubicada en calle Buenos Aires 205 t de los 15 talleres que funcionan durante las semanas. La cena comenzará a las 21 hs si ud llega 20.30 hs se encontrará con una grata sorpresa.Para adquirir tarjetas llamar al tel. 421471 Casa Esperanza 15-592680 (Elda). 15-486532 (Norma). Tu presencia nos ayuda a continuar por el camino emprendido. Te esperamos. v.31.3. Entretenimiento Familiar domingo 10 - 16.30 hs Org: Ballet Eluney Este domingo 10 de marzo a las 16.30 horas los esperamos en el Club Estrella del Este Sivori 250 en la gran loteria familiar donde con solo abonar la entrada de $ 180,00 participa de todos los premios en efectivo $ 8500,00 y en la extra puede ganar $ 6000,00 aqui es el unico lugar donde solo abona la entrada participa de todos los premios. Entradas en J.Jaures 767 . Club, bailarines de Eluney .o llame al 15 570418. v.10.3. ALCO CAMPANA Fundacion Alco del Dr. Cormillot invita a la capacitación que brindará El sábado 16 de marzo a las 15 hs la Prof Dra. y Psicóloga Edith Barinaga para alquistas y público en gral. El tema es: "Las mejores ayudas del Grupo Alco". La cita es en Alberti 728 (Iglesia Evangélica). v.16.3. FRASE DEL DIA La minoría más pequeña del mundo es el individuo. Aquellos que niegan los derechos individuales no pueden pretender además ser defensores de las minorías. Ayn Rand UN DIA COMO HOY... 1452 – Nace Fernando de Aragón, el Católico. 1764 – El Gobierno inglés vota el impuesto sobre sus colonias de América del Norte. 1813 – Creación en Buenos Aires de la Facultad de Medicina. 1876 – Alexander Graham Bell transmite el primer mensaje por teléfono. 1932 – Nace la actriz argentina Beatriz Taibo. 1936 – Nace Alfredo Zitarrosa, cantante y periodista uruguayo (f. 1989). 1950 – Nace Norberto Napolitano, músico argentino, conocido como "Pappo" (f. 2005). 2005 – Se retira profesionalmente Gari Kasparov, Campeón del mundo de Ajedrez 2006 – Muere Alberto Migré, guionista y productor argentino. 2018 – Muere Hubert de Givenchy, fundador de la compañía de fragancias corporales Givenchy. ----- ESCUCHA "EL CANTAR DE NUESTRA PATRIA" El idioma del folclore programa folclórico cultural, declarado de nterés provincial en 2007. Sabados de 9 a 11 hs. Por Radio Dale 92.3 o www.radiodale.net. Musica folclórica, historia, comentarios. Un recorrido por todos los paisajes de nuestro país con nuestra música folclórica. Difusión de la lengua quichua. Conducción: Susana G. Becherucci y Ramón Acosta. Nuestra via de comunicación: (03489) 431870. Mjes de texto y whatsapp: 15-341930. Desde play store Radiodale. "El cantar de nuestra patria". 14 años difundiendo nuestra cultura, recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad. v.17.3.