MARTES 12 DE MARZO DE 2019

FRASE DEL DIA La naturaleza ha puesto en nuestras mentes un insaciable deseo de ver la verdad. Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano. BODAS DE ORO 50 ANIVERSARIO Elida NormaFerreyra y Roberto José Gonzalez 13/3/1969 13/3/2019 En un dia como hoy, hace 50 años comenzó una maravillosa historia de amor, constancia, confianza, paciencia, empatía y superación. Juntos de la mano caminaron en la misma dirección, el uno al lado del otro y mirándose aún de una primera cita, de un primer beso, han pasado 50 años y un poco mas pero se aman con la misma ilusión que el primer día.Siempre juntos bajo el mismo cielo, compartiendo los mismos sueños y cumpliendolos siempre unidos. Toda una vida juntos con alegrías y tristezas pero siempre con mucho amor. Felices Bodas de Oro!! Brindemos por muchos años mas!! Los amamos: Nancy-Axel y Nicole. v.13.3. ESCUCHA "EL CANTAR DE NUESTRA PATRIA" El idioma del folclore programa folclórico cultural, declarado de nterés provincial en 2007. Sabados de 9 a 11 hs. Por Radio Dale 92.3 o www.radiodale.net. Musica folclórica, historia, comentarios. Un recorrido por todos los paisajes de nuestro país con nuestra música folclórica. Difusión de la lengua quichua. Conducción: Susana G. Becherucci y Ramón Acosta. Nuestra via de comunicación: (03489) 431870. Mjes de texto y whatsapp: 15-341930. Desde play store Radiodale. "El cantar de nuestra patria". 14 años difundiendo nuestra cultura, recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad. v.17.3. GRUPO ESPERANZA "CENA DE GALA" 10 de Mayo en "El Portal" Belgrano 526. Animación: Fernando Mosqueira Motivo: recaudar fondo para cubrir gastos de mantenimiento de la "Casa Esperanza" ubicada en calle Buenos Aires 205 t de los 15 talleres que funcionan durante las semanas. La cena comenzará a las 21 hs si ud llega 20.30 hs se encontrará con una grata sorpresa.Para adquirir tarjetas llamar al tel. 421471 Casa Esperanza 15-592680 (Elda). 15-486532 (Norma). Tu presencia nos ayuda a continuar por el camino emprendido. Te esperamos. v.31.3. ALCO CAMPANA Fundacion Alco del Dr. Cormillot invita a la capacitación que brindará El sábado 16 de marzo a las 15 hs la Prof Dra. y Psicóloga Edith Barinaga para alquistas y público en gral. El tema es: "Las mejores ayudas del Grupo Alco". La cita es en Alberti 728 (Iglesia Evangélica). v.16.3. SANGRE VIOLETA En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana.com.ar Producción ESTILO A. v.28.3 + BETO GOMEZ + PADRE... MAESTRO EJEMPLO DE VIDA Descansa en paz. No te olvidaré. Gracias! Vicente Ovidio Herrera