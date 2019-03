JUEVES 14 DE MARZO DE 2019

Cumpleaños

ALCO CAMPANA Fundacion Alco del Dr. Cormillot invita a la capacitación que brindará El sábado 16 de marzo a las 15 hs la Prof Dra. y Psicóloga Edith Barinaga para alquistas y público en gral. El tema es: "Las mejores ayudas del Grupo Alco". La cita es en Alberti 728 (Iglesia Evangélica). v.16.3. FRASE DEL DIA "La educación es, tal vez, la forma más alta de buscar a Dios". Gabriela Mistral UN DIA COMO HOY... – Día de las Escuelas de Frontera (en Argentina). – Día mundial de la Endometriosis 1863 – Argentina: El presidente Bartolomé Mitre funda el Colegio Nacional Buenos Aires. 1877 – Muere en Southampton, Inglaterra, el general Juan Manuel de Rosas. Dirigió los destinos de la provincia de Buenos Aires desde 1829 hasta que fue derrocado por Urquiza en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. 1879 – Nace Albert Einstein, físico alemán. 1948 – El Plan Marshall es aprobado por el Senado de Estados Unidos. 1964 – Es condenado a la silla eléctrica en Dallas (EEUU) Jack Rubi, asesino de Lee Oswald, presunto asesino del presidente Kennedy. 2004 – En Rusia, Vladímir Putin es reelegido presidente. 2014 – Muere Jorge Ibáñez, diseñador de moda argentino. 2015 – Muere Ana María Giunta, actriz argentina. 2018 – Muere Emilio Disi, actor y humorista argentino. GRUPO ESPERANZA "CENA DE GALA" 10 de Mayo en "El Portal" Belgrano 526. Animación: Fernando Mosqueira Motivo: recaudar fondo para cubrir gastos de mantenimiento de la "Casa Esperanza" ubicada en calle Buenos Aires 205 t de los 15 talleres que funcionan durante las semanas. La cena comenzará a las 21 hs si ud llega 20.30 hs se encontrará con una grata sorpresa.Para adquirir tarjetas llamar al tel. 421471 Casa Esperanza 15-592680 (Elda). 15-486532 (Norma). Tu presencia nos ayuda a continuar por el camino emprendido. Te esperamos. v.31.3. SANGRE VIOLETA En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana.com.ar Producción ESTILO A. v.28.3 CARITAS PARROQUIA NTRA SRA DEL CARMEN FERIA AMERICANA El jueves 14 de marzo serealizará una Feria Americana en el horario de 16 a 18 hs (Se ruega traer bolsas). Conlo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos o para atenciónmédica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacerllegar sus colaboraciones a la Secretaria Parroquial Pueyrredón989 Tel. 423574.Muchas gracias. v.14.3. ----- LAS FORMAS Y EL CAMINO Mil formas distintas toma el camino

que el hombre sigue al buscar futuro.

Incierto adelante, a veces oscuro,

y atrás las huellas que deja el destino. Misterio al frente, trayecto dudoso,

pasado a espaldas cubierto de olvido

y el tiempo que hostiga en un sin sentido, que impone el azar en juego doloso. Algunos desvíos que son tentadores

construye el demonio en cualquier lado,

son trampas letales, que al descuidado, le pintan rumbos de falsos colores. Estrechas chicanas, negros abismos,

a veces lo obstruyen, cierran el paso,

solo el audaz evitará el fracaso,

aquel que confía tan solo ensí mismo. Y fija metas que nadie ha fijado.

Jamás se detiene,sufre y avanza.

Esfuerzo de hombre, con que este alcanza, a ver su sueño al fin coronado. Manuel Carlos Gutierrez Integrante de Campána Amanecer Literario -----