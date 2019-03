Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) GRUPO ESPERANZA "CENA DE GALA" 10 de Mayo en "El Portal" Belgrano 526. Animación: Fernando Mosqueira Motivo: recaudar fondo para cubrir gastos de mantenimiento de la "Casa Esperanza" ubicada en calle Buenos Aires 205 t de los 15 talleres que funcionan durante las semanas. La cena comenzará a las 21 hs si ud llega 20.30 hs se encontrará con una grata sorpresa.Para adquirir tarjetas llamar al tel. 421471 Casa Esperanza 15-592680 (Elda). 15-486532 (Norma). Tu presencia nos ayuda a continuar por el camino emprendido. Te esperamos. v.31.3. ALCO CAMPANA Fundacion Alco del Dr. Cormillot invita a la capacitación que brindará El sábado 16 de marzo a las 15 hs la Prof Dra. y Psicóloga Edith Barinaga para alquistas y público en gral. El tema es: "Las mejores ayudas del Grupo Alco". La cita es en Alberti 728 (Iglesia Evangélica). v.16.3. FRASE DEL DIA "Es evidente que todos los fines no son fines perfectos. Pero el bien supremo constituye, de alguna manera, un fin perfecto". Aristóteles UN DIA COMO HOY... – Día Mundial de los derechos del Consumidor 1493 – Cristóbal Colón llega al puerto andaluz de Palos (Huelva), de regreso de su primer viaje a América. 1804 – Promulgación en Francia del Código Civil, llamado Código de Napoleón. 1904 – En la ciudad de Córdoba (Argentina), el doctor Silvestre Remonda funda el diario La Voz del Interior. 1962 – Nace "Mafalda", personaje de historieta creado por Quino. 1972 – Se estrena en Nueva York la película "El padrino", de Francis Ford Coppola. 1975 – Muere el magnate griego Aristóteles Onassis. 1990 – Mikhail Gorbachev es elegido como el primer presidente de la Unión Soviética. 1990 – Fernando Collor de Melo presta juramento como presidente de Brasil. 1994 – Estados Unidos y Rusia acuerdan la supervisión recíproca del desmantelamiento de sus armas nucleares. 1995 – Mueren Carlos Menem Jr. (hijo del presidente argentino) y el automovilista Silvio Oltra al caer su helicóptero en Ramallo. PODEMOS AYUDARTE ¿La Droga es un problema para tu familia? NAR ANON es libre, gratuito, anónimo y confidencial. ¡Acercate a nuestras reuniones! Campana: martes y jueves de 18 a 20 hs. Varela 426 Zárate: sábados de 20 a 21 hs. Justa Lima 65. Igl. Nstra. Sra. del Carmen www.naranon.org.ar info@naranon.org 0800 999 3539 ----- Pág. siguiente (2/3)