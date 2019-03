Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 16 DE MARZO DE 2019 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) GRUPO ESPERANZA "CENA DE GALA" 10 de Mayo en "El Portal" Belgrano 526. Animación: Fernando Mosqueira Motivo: recaudar fondo para cubrir gastos de mantenimiento de la "Casa Esperanza" ubicada en calle Buenos Aires 205 t de los 15 talleres que funcionan durante las semanas. La cena comenzará a las 21 hs si ud llega 20.30 hs se encontrará con una grata sorpresa.Para adquirir tarjetas llamar al tel. 421471 Casa Esperanza 15-592680 (Elda). 15-486532 (Norma). Tu presencia nos ayuda a continuar por el camino emprendido. Te esperamos. v.31.3. ALCO CAMPANA Fundacion Alco del Dr. Cormillot invita a la capacitación que brindará El sábado 16 de marzo a las 15 hs la Prof Dra. y Psicóloga Edith Barinaga para alquistas y público en gral. El tema es: "Las mejores ayudas del Grupo Alco". La cita es en Alberti 728 (Iglesia Evangélica). v.16.3. VICTORIA 16-3-19 FELICES 15 AÑOS!! Que Dios bendiga tu camino...Es el deseo de tus abuelos con cariño: Silvia y Néstor FRASE DEL DIA "La vida no es más que un tejido de hábitos". Henry F. Amiel UN DIA COMO HOY...... 597 aC – Los babilonios capturan Jerusalén, y reemplazan a Joaquín con Sedecías como rey. 37 – Muere Tiberio Julio César Augusto, emperador romano. 1190 – Los cruzados masacran a los judíos en York, Inglaterra. 1521 – Hernando de Magallanes descubre las Filipinas. 1812 – El general San Martín recibe la orden de crear un regimiento de granaderos a caballo. 1812 – Se inaugura en Buenos Aires la Biblioteca Pública, hoy Biblioteca Nacional, la primera de América. 1840 – Nace José Gabriel Brochero, "el cura gaucho". 1948 – Nace Carlos Bilardo, médico, futbolista y técnico de fútbol. 1949 – Nace Sergio Denis, cantautor argentino. 1949 – Perón jura la nueva Constitución argemtina tras la Convención Constituyente. Incorpora los derechos del trabajador, la niñez y la ancianidad. 1972 – John Lenon y Yoko Ono son deportados de los Estados Unidos. 1995 – La esclavitud queda abolida en todos los Estados Unidos, al ratificar el Estado de Mississippi la XIII enmienda constitucional. 1998 – El Vaticano, por medio de un documento, pide perdón por la pasividad de la Iglesia Católica ante el Holocausto. 2003 – En todo el mundo se produce la vigilia más grande de la historia, como parte de las protestas mundiales contra la invasión de Estados Unidos a Iraq. JUBILEO MATRIMONIAL Invitamos a los Matrimonios que durante el año 2019 cumplen 25, 50, 60 o mas años de casados, residentes en Campana, que estén casados en la misma ciudad o en otra localidad y deseen renovar sus votos matrimoniales, viviendo el Jubileo Matrimonial junto a sus seres queridos, haremos la1er reunión informativa el jueves 28 a las 20 hs. en los salones de Catedral, en caso de no poder asistir, solicitamos que se acerquen los días martes a las 20.30 hs. en el Ateneo Parroquial Avda. Varela 426 o se comuniquen a los tel 3489-15-529150 / 3489-15-593638/ 3489-15-595719, pueden enviar mensajes y nosotros nos comunicamos. v.28.3. JUBILEO MATRIMONIAL Invita este martes 19 Día de San José, protector de la familia, ala Misa de las 19 hs. en Catedral Santa Florentina para rezar juntos por el trabajo. v.19.3. CUMPLEAÑOS El día 15 de marzo cumplió su primer año Laureano S. Giles Fornari, rodeado delamor de su familia. Bebé precioso, simpático y la alegría de todos. Tus papis Emanuel y M. de los Angeles, tus abuelos, tíos, primos y tu bisabuela Marisa. GRUPO ESPERAZANZA Queridos Amigos del Grupo Esperanza: deseamos compartir con ustedes el inicio de nuestros talleres. Por tal motivo los esperamos para izar nuestras Banderas y conocer el proyecto interdisciplinario que trabajaremos durante el año . Necesitamos de su afectuoso apoyo. 18 de Marzo – 15:00 hs. – Buenos Aires 205-Campana. V.18.3.. Sangre Violeta En 2019 Sangre Violeta está en FM Simple. La transmisión de Villa Dalmine todos los partidos en todo el país. Relatos: Miguel Ángel Pilon. Comentarios: José Babilonia. Ahora en 97.3 FM Simple. www.fmsimplecampana.com.ar Producción ESTILO A. v.28.3 ----- ----- Pág. siguiente (2/3)