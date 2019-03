Cumpleaños

DOMINGO 17 DE MARZO DE 2019

ESCUCHA "EL CANTAR DE NUESTRA PATRIA" El idioma del folclore programa folclórico cultural, declarado de nterés provincial en 2007. Sabados de 9 a 11 hs. Por Radio Dale 92.3 o www.radiodale.net. Musica folclórica, historia, comentarios. Un recorrido por todos los paisajes de nuestro país con nuestra música folclórica. Difusión de la lengua quichua. Conducción: Susana G. Becherucci y Ramón Acosta. Nuestra via de comunicación: (03489) 431870. Mjes de texto y whatsapp: 15-341930. Desde play store Radiodale. "El cantar de nuestra patria". 14 años difundiendo nuestra cultura, recuperando nuestros valores y afianzando nuestra identidad. v.17.3. FRASE DEL DIA "Desear la amistad es un gran error. La amistad debe ser un goce gratuito, como los que proporcionan el arte o la vida. Simone Weil UN DIA COMO HOY 461 – Muere San Patricio, patrono de Irlanda. 1905 – Albert Einstein envía a la revista Annalen der Physik el primero de sus revolucionarios artículos sobre física. 1938 – La Fuerza Aérea italiana de Mussolini, en apoyo a Francisco Franco bombardea Barcelona durante la Guerra Civil Española. 1956 – Muere Irene Joliot-Curie, física francesa. 1959 – El Dalái Lama (monarca absoluto del Tíbet) huye de su país y viaja a India. 1978 – Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Chile. 1982 – Mueren asesinados Jacobus Andries Koster, y otros periodistas, en El Salvador. 1988 – Se estrella en Colombia un Boeing 727 de la compañía colombiana Avianca, con 137 personas a bordo. 1991 – Da positivo el antidopping de Maradona en el partido Napoli-Bari. 1992 – Una explosión vuela la Embajada de Israel en Buenos Aires y deja como saldo 29 muertos y 242 heridos. 1998 – Sindicalistas de Argentina entregan al juez Garzón una lista con 9000 desaparecidos durante la dictadura militar. ATENTADO A LA EMBAJADADE ISRAEL 1992 -17 de marzo -2019 Un año más y sin culpables aún de este incalificable ataque al pueblo argentino, donde murieron 29 ciudadanos, innumerables heridos y daños materiales y morales irreparables. Seguiremos clamando justicia para que los responsables directos e implicados tengan merecido castigo. Justicia, justicia perseguirás! Sociedad Cultural Israelita de Campana. v.17.3. JUBILEO MATRIMONIAL Invitamos a los Matrimonios que durante el año 2019 cumplen 25, 50, 60 o mas años de casados, residentes en Campana, que estén casados en la misma ciudad o en otra localidad y deseen renovar sus votos matrimoniales, viviendo el Jubileo Matrimonial junto a sus seres queridos, haremos la1er reunión informativa el jueves 28 a las 20 hs. en los salones de Catedral, en caso de no poder asistir, solicitamos que se acerquen los días martes a las 20.30 hs. en el Ateneo Parroquial Avda. Varela 426 o se comuniquen a los tel 3489-15-529150 / 3489-15-593638/ 3489-15-595719, pueden enviar mensajes y nosotros nos comunicamos. v.28.3. JUBILEO MATRIMONIAL Invita este martes 19 Día de San José, protector de la familia, ala Misa de las 19 hs. en Catedral Santa Florentina para rezar juntos por el trabajo. v.19.3. GRUPO ESPERANZA "CENA DE GALA" 10 de Mayo en "El Portal" Belgrano 526. Animación: Fernando Mosqueira Motivo: recaudar fondo para cubrir gastos de mantenimiento de la "Casa Esperanza" ubicada en calle Buenos Aires 205 t de los 15 talleres que funcionan durante las semanas. La cena comenzará a las 21 hs si ud llega 20.30 hs se encontrará con una grata sorpresa.Para adquirir tarjetas llamar al tel. 421471 Casa Esperanza 15-592680 (Elda). 15-486532 (Norma). Tu presencia nos ayuda a continuar por el camino emprendido. Te esperamos. v.31.3. EXTRAVIO Se ha extraviado una Libreta Universitaria a nombre de Caterina Regini. Se agradecerá cualquier información llamar al 03489-15-596754. Gracias. v.17.3.